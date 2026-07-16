Gemütlichkeit pur beim Sommerfest am Sonnenweiher

Ein Tag voller Genuss, Unterhaltung und Familienprogramm steht am 19. Juli beim Sommerfest am Sonnenweiher in Grafenwörth am Programm. Mit an Bord ist Starkoch Toni Mörwald, der die Besucher mit einem Kaiserschmarren verwöhnen wird.

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Am Sonntag, den 19. Juli, wird am Sonnenweiher in Grafenwörth zum großen Sommerfest für die ganze Familie geladen. Der Eintritt ist kostenlos, dazu warten auf jeden Gast eine Weinverkostung, eine Gratis-Bratwurst sowie ein Freigetränk. Für Stimmung sorgen DJ-Musik, eine Genussmeile, eine Tombola und zahlreiche Mitmachstationen für Groß und Klein. Ein Höhepunkt des Festes ist die Kaiserschmarrn-Verkostung von Toni Mörwald zwischen 14 und 15 Uhr – dann heißt es zugreifen, solange der Vorrat reicht. Das Sommerfest steigt von 10 bis 17 Uhr und bietet einen abwechslungsreichen Tag mit Unterhaltung, Genuss und entspannter Atmosphäre.

Das Fest markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein für das Wohnprojekt Sonnenweiher. Was 2021 anlässlich des Seeaushubs mit einem Spatenstich begann, ist heute vollständig fertiggestellt. Rund um den Badesee entstanden 170 Seehäuser, ergänzt durch ein Gemeinschaftshaus, großzügige Freiflächen und vier Spielplätze. "Wohnen am Wasser zählt seit Jahren zu den begehrtesten Wohnformen – und die Nachfrage hat zuletzt nochmals spürbar angezogen. Das Sonnenweiher-Projekt hebt sich dabei durch sein sofort verfügbares Angebot mit einer außergewöhnlich großen Auswahl an Grundrissen sowie unterschiedlichen Lagen ab", betont Bernhard Lackner.

Gemütliche Atmosphäre beim Sommerfest am Sonnenweiher in Grafenwörth. © Stefan Gergely

Besonders gefragt sind die Häuser wegen ihrer Lage direkt am See. Alle verfügen über private Gärten und eigene Stege. Zusätzlich gehören Gartenhütte und zwei Stellplätze zur Ausstattung. Bei der Energieversorgung wird auf moderne Technik gesetzt: Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern sowie Geothermie mit Wärmepumpen sorgen für nachhaltige Strom- und Wärmeversorgung.