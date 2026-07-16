Großeinsatz
Mann nach Badeunfall reanimiert
Wien. Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Schafbergbad in der Josef-Redl-Gasse in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag reanimiert worden. Die Person wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbads hatten den leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und mit einem Defibrillator reanimiert. Der etwa 40-Jährige hatte laut Rettung einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.
Die Rettungskräfte trafen gegen 13.00 Uhr im Schwimmbad ein. Sie übernahmen die Reanimation, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits begonnen hatten. Nähere Details zum Gesundheitszustand des Mannes lagen noch nicht vor.
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