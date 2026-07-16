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Schützen flüchtig

Schüsse aus Auto: 2 Männer vor Imbiss getroffen

© Getty Images/iStockphoto
Nach Schüssen im 6. und im 12. Bezirk in Wien alarmierten mehrere Zeugen die Polizei. Von den Schützen fehlt bislang jede Spur. Zwei Männer wurden am Rücken und an den Armen getroffen.
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Wien. Zu den wilden Szenen kam es in der Nacht auf Donnerstag: Gegen 2.45 Uhr wurden zwei Gäste eines Imbissstandes in der Webgasse im 6. Bezirk von einem bisher unbekannten Mann aus einem Auto heraus mit einer echt aussehenden Schusswaffe bedroht. Anschließend gab der Verdächtige mehrere Schüsse in Richtung der Nachtschwärmer ab und traf sie im Bereich des Rückens und der Arme. Die beiden Opfer wurden dadurch nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

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Kurze Zeit später - gegen 3.25 Uhr - ereignete sich laut Polizei ein ähnlicher Vorfall in der Längenfeldgasse im 12. Bezirk. Ein Wiener (35) wurde von drei bislang unbekannten Männern aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Das Trio soll ihm Drogen zum Kauf angeboten haben. Nachdem der 35-Jährige dies abgelehnt hatte, soll einer der Unbekannten ihn mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Wiener konnte flüchten und alarmierte die Polizei.

"Im Zuge der Amtshandlung gingen zudem mehrere Meldungen über wahrgenommene Schüsse ein", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Die Cops konnten im Zuge der erneut eingeleiteten Fahndung das mutmaßlich verwendete Fahrzeug, ein Mietwagen, auffinden. Im Fahrzeuginneren stellten die Beamten mehrere Airsoft-Kugeln sicher. Von den Verdächtigen fehlt aber weiterhin jede Spur. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

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