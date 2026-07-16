Syrer brach mit Hammer in Wohnung ein: erwischt

Der 24-Jährige hatte aus der Wohnung eine Batterie für ein Moped gestohlen.

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Wien. Der Eindringling (24) schlug am Mittwoch am helllichten Tag in der Columbusgasse im Brennpunktbezirk Favoriten zu.

Einbrecher festgenommen

Gegen 13.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie eine hausfremde Person mit einem Hammer das Vorhängeschloss einer Wohnungstür aufbrach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Einbrecher mit einer Batterie für ein E-Moped in den Händen angehalten werden.

Im Zuge der Befragung zeigte sich der Syrer geständig, gab jedoch an, dass es sich um seine Batterie handle und er diese lediglich zurückgeholt habe. Das konnte er jedoch nicht beweisen. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.