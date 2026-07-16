Ninja CREAMi Deluxe: Die Eismaschine gibt es jetzt auf Amazon!

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Cremige Eiscreme, fruchtiges Sorbet oder ein erfrischender Slushy – mit der Ninja CREAMi Deluxe verwandeln Sie Ihre Lieblingszutaten in köstliche Sommerdesserts. Die beliebte Eismaschine ist aktuell bei Amazon erhältlich und zählt zu den absoluten Bestsellern.

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Der Sommer-Hit für Zuhause: Mit dieser Eismaschine gelingen Eis, Slushys & Milchshakes

An heißen Sommertagen gibt es kaum etwas Besseres als eine Portion selbstgemachtes Eis. Mit der Ninja CREAMi Deluxe holen Sie sich die Eisdiele einfach nach Hause und bereiten Ihre Lieblingsdesserts ganz nach Ihrem Geschmack zu.

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine mit 2 Behältern © Ninja

Kein Wunder, dass das Modell aktuell Amazon-Bestseller Nummer 1 unter den Speiseeisbereitern ist und allein im vergangenen Monat über 3.000 Mal gekauft wurde.

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine mit 2 Behältern © Ninja

Ein Gerät – zehn köstliche Möglichkeiten

Die Ninja CREAMi Deluxe überzeugt mit zehn verschiedenen Programmen. Neben klassischer Eiscreme gelingen auch Sorbet, Frozen Joghurt, Milchshakes, Slushys und viele weitere Desserts auf Knopfdruck.

Besonders praktisch: Dank der 2-in-1-Geschmacksoption können zwei verschiedene Sorten in einem Behälter zubereitet werden – perfekt für Familien oder alle, die gerne neue Kombinationen ausprobieren.

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine mit 2 Behältern © Ninja

Individuell genießen

Ob proteinreiches Eis, vegane Kreationen, laktosefreie Rezepte oder besonders fruchtige Sorbets – Sie entscheiden selbst, welche Zutaten in Ihr Dessert kommen. So lassen sich individuelle Eisvariationen ganz ohne unnötige Zusatzstoffe zubereiten.

Mit den zwei mitgelieferten Behältern können Sie außerdem gleich mehrere Lieblingssorten vorbereiten und jederzeit genießen.

Perfekt für den Sommer

Ob beim Grillabend, auf der Gartenparty oder als süße Abkühlung nach einem heißen Tag – die Ninja CREAMi Deluxe sorgt im Handumdrehen für erfrischende Desserts und begeistert Groß und Klein gleichermaßen.

Jetzt sichern

Die Ninja CREAMi Deluxe ist aktuell für 272,26 Euro erhältlich. Als Amazon-Exklusivmodell und Bestseller erfreut sich die Eismaschine großer Beliebtheit und zählt zu den gefragtesten Küchengeräten dieses Sommers.

Fazit: Wer Eis, Sorbet, Slushys oder Milchshakes liebt, findet in der Ninja CREAMi Deluxe den perfekten Begleiter für den Sommer. Vielseitige Funktionen, individuelle Rezeptmöglichkeiten und die einfache Bedienung machen sie zu einem echten Highlight für alle Naschkatzen.

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