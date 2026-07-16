WM-Finale 2026: Die originalen Trikots der Finalisten sichern!

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Das große WM-Finale 2026 steht bevor und die Vorfreude bei Fußballfans ist riesig. Wer sein Team stilecht unterstützen möchte, setzt jetzt auf die offiziellen Heimtrikots von adidas. Ob Spanien oder Argentinien – mit diesen Fan-Favoriten sind Sie perfekt für das Endspiel ausgestattet.

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WM-Finale im Fan-Look: Diese Trikots dürfen jetzt nicht fehlen

Das Warten hat ein Ende: Das WM-Finale 2026 steht vor der Tür und Fußballfans auf der ganzen Welt fiebern dem großen Endspiel entgegen. Egal, ob Sie das Finale beim Public Viewing, mit Freunden im Garten oder gemütlich zu Hause verfolgen – mit dem passenden Trikot kommt echtes Stadiongefühl auf.

adidas bringt die offiziellen Heimtrikots der beiden Finalisten auf den Markt und sorgt damit für den perfekten Fan-Look.

Spanien 26 Heimtrikot – Ein Klassiker im neuen Design

Das adidas Spanien 26 Heimtrikot kombiniert den traditionellen Look der spanischen Nationalmannschaft mit modernen Details. Das atmungsaktive Material sorgt auch an warmen Sommertagen für einen hohen Tragekomfort und macht das Trikot zum idealen Begleiter – nicht nur für das WM-Finale, sondern auch für Training, Freizeit oder die nächste Fußballrunde.

© adidas

Preis: 100 Euro

Argentinien 26 Authentic Heimtrikot – Das Profi-Trikot

Wer die Albiceleste unterstützt, greift zum Argentinien 26 Authentic Heimtrikot. Dabei handelt es sich um die hochwertige Profi-Version, die sich durch besonders leichte Materialien, optimale Atmungsaktivität und einen sportlichen Schnitt auszeichnet. Das ikonische blau-weiße Design macht das Trikot zu einem echten Hingucker und zum Must-have für alle Argentinien-Fans.

© adidas

Preis: 150 Euro

Perfekt für das größte Fußballspiel des Jahres

Kurz vor dem WM-Finale steigt die Nachfrage nach den offiziellen Trikots traditionell stark an. Wer das Endspiel im authentischen Fan-Look erleben möchte, sollte deshalb nicht mehr lange warten. Die offiziellen adidas-Trikots eignen sich außerdem hervorragend als Geschenk für Fußballbegeisterte oder als Erinnerung an die Weltmeisterschaft 2026.

Fazit: Ob Sie Spanien oder Argentinien die Daumen drücken – mit den offiziellen adidas-Heimtrikots zeigen Sie Ihre Unterstützung stilvoll. Hochwertige Materialien, modernes Design und echte Stadionatmosphäre machen diese Trikots von adidas zu den perfekten Begleitern für das größte Fußballspiel des Jahres.

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