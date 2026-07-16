WM-Finale: Diese Fanartikel kommen noch rechtzeitig an!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Das große WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien steht bevor. Wer noch das passende Trikot oder Fan-Zubehör sucht, kann jetzt kurzfristig bestellen: Diese beliebten Fanartikel sollen laut aktueller Lieferanzeige noch rechtzeitig vor dem Endspiel ankommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Diese Trikots und Fanartikel kommen noch rechtzeitig zum WM-Finale

Am Sonntag erreicht die Fußball-WM ihren Höhepunkt: Argentinien und Spanien kämpfen im großen Finale um den Titel. Ob beim Public Viewing, auf einer privaten Fußballparty oder gemütlich vor dem Fernseher – mit dem passenden Outfit macht das Mitfiebern gleich noch mehr Spaß.

Wer bislang noch kein Trikot oder Fan-Zubehör bestellt hat, muss nicht auf die richtige Ausstattung verzichten. Mehrere beliebte Produkte sind derzeit verfügbar und sollen laut aktueller Lieferangabe noch rechtzeitig zum WM-Finale geliefert werden.

Ronaldo-Trikot-Set für kleine Fußballfans

Kleine Nachwuchskicker können mit dem Pardofelis Fußball-Trikot-Set mit der Nummer 7 ihrem großen Vorbild nacheifern. Das Design ist an das bekannte Ronaldo-Trikot angelehnt und eignet sich sowohl zum Anfeuern als auch für das nächste Training.

Im Set sind neben dem Trikot auch passende Shorts, Socken und Schienbeinschoner enthalten. Damit erhalten Sie direkt eine komplette Fußballausstattung für Kinder. Das Produkt wurde bereits mehr als 100-mal im vergangenen Monat gekauft und erreicht bei über 500 Bewertungen durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen.

Das komplette Set ist derzeit für 35,17 Euro erhältlich.

© Pardofelis

Argentinien-Trikot für Kinder

Für junge Fans der argentinischen Nationalmannschaft gibt es ein blau-weißes WM-2026-Trikot-Set mit der Nummer 10. Es besteht aus einem Kurzarmtrikot, Shorts und passenden Socken und ist für Jungen und Mädchen zwischen sechs und 13 Jahren gedacht.

Das atmungsaktive und schnelltrocknende Material eignet sich nicht nur für das Finale, sondern auch für Training, Freizeit und sommerliche Fußballspiele im Garten. Das Set erhält aktuell 4,6 von 5 Sternen und kostet 30,24 Euro.

© COQOYO

Spanien-Fanset ab 14 Euro

Auch Spanien-Fans können sich noch passend für das große Endspiel ausstatten. Das RAOPNHS Spanien-Fanset 2026 bringt mit Fan-Umhang, Flagge und Schal echtes Stadiongefühl nach Hause.

Das Zubehör eignet sich ideal für Public Viewing, Fußballpartys oder den gemeinsamen Finalabend mit Freunden und Familie. Besonders attraktiv ist der Preis: Das komplette Spanien-Set ist bereits für 14,11 Euro erhältlich.

© RAOPNHS

Offizielles WM-Shirt für erwachsene Fans

Wer sich nicht für eine der beiden Finalmannschaften entscheiden möchte, findet mit dem FIFA Outerstuff WM 2026 Herren-T-Shirt eine neutrale Alternative. Das "Go World Cup 2026"-Fan-Shirt eignet sich perfekt für alle, die das Turnier und den Fußball allgemein feiern möchten.

Das Shirt erhält bei bisherigen Rezensionen durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen. Für 25,21 Euro bekommen Sie ein unkompliziertes Fan-Outfit, das sich auch nach dem Finale weiterhin tragen lässt.

© Outerstuff

© Outerstuff

Jetzt vor dem Finale bestellen

Kurz vor dem Endspiel steigt die Nachfrage nach Trikots, Fahnen und anderem Fan-Zubehör erfahrungsgemäß deutlich. Wer beim Finale zwischen Argentinien und Spanien im passenden Look mitfiebern möchte, sollte daher nicht mehr zu lange warten.

Ob Ronaldo-Trikot für Kinder, blau-weißes Argentinien-Set, günstiges Spanien-Fanpaket oder offizielles WM-Shirt: Diese Fanartikel sorgen für die passende Stimmung und sollen laut aktueller Lieferanzeige noch rechtzeitig vor dem großen Finale ankommen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.