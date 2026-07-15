Apple-Deals: iPhone 17, iPhone 16 & iPhone 17 Pro Max deutlich günstiger

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Wer schon länger mit einem neuen iPhone liebäugelt, sollte heute besonders aufmerksam sein. Amazon hat gleich mehrere aktuelle Apple-Smartphones reduziert – darunter das neue iPhone 17, das iPhone 16 sowie das leistungsstarke iPhone 17 Pro Max. Je nach Modell sparen Sie dabei bis zu 100 Euro.

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Apple-Deals des Tages: Jetzt bei Amazon kräftig sparen

Apple-Produkte sind nur selten im Preis reduziert. Umso interessanter sind die aktuellen Amazon-Angebote, bei denen gleich mehrere iPhone-Modelle günstiger erhältlich sind. Egal, ob Sie ein neues Smartphone für den Alltag, beeindruckende Fotos oder maximale Performance suchen – hier ist für jeden das passende Modell dabei.

Apple iPhone 17 – Das neue Allround-Talent

Apple iPhone 17 256 GB © Apple

Das Apple iPhone 17 mit 256 GB Speicher überzeugt mit einem brillanten 6,3-Zoll-ProMotion-Display, dem leistungsstarken A19 Chip sowie einer verbesserten Akkulaufzeit für den ganzen Tag.

Auch die Center Stage Frontkamera sorgt für perfekte Gruppen-Selfies und Videotelefonate, während das robustere Display besser gegen Kratzer geschützt ist.

Amazon-Preis: 906,55 Euro statt 954,26 Euro – Sie sparen rund 48 Euro.

Apple iPhone 16 – Der Preis-Leistungs-Tipp

Apple iPhone 16 128 GBApple iPhone 17 Pro Max 256 GB © Apple

Wer nicht zwingend das neueste Modell benötigt, erhält mit dem iPhone 16 ein echtes Top-Smartphone zum attraktiven Preis.

Das Gerät bietet den schnellen A18 Chip, 5G, eine starke Kamera, verbesserte Akkulaufzeit und funktioniert nahtlos mit den AirPods und anderen Apple-Geräten.

Amazon-Preis: 755,29 Euro statt 856,14 Euro – das entspricht einer Ersparnis von über 100 Euro.

Apple iPhone 17 Pro Max – Das Premium-Modell

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB © Apple

Für alle, die das Beste aus dem Apple-Universum möchten, ist das iPhone 17 Pro Max die erste Wahl.

Freuen Sie sich auf das große 6,9-Zoll-ProMotion-Display, den leistungsstarken A19 Pro Chip, die bislang beste Akkulaufzeit eines iPhones sowie das neue Pro Fusion Kamera-System für beeindruckende Fotos und Videos.

Amazon-Preis: 1.346,22 Euro statt 1.461,18 Euro – Sie sparen knapp 115 Euro.

Jetzt zuschlagen

Apple-Angebote gehören zu den gefragtesten Deals auf Amazon und sind häufig nur für kurze Zeit verfügbar. Wer ohnehin ein neues iPhone kaufen möchte oder schon länger auf einen attraktiven Preis wartet, sollte sich diese Angebote nicht entgehen lassen.

Fazit: Ob iPhone 16, iPhone 17 oder das leistungsstarke iPhone 17 Pro Max – heute haben Sie die Gelegenheit, bei aktuellen Apple-Smartphones ordentlich zu sparen. Gerade bei Apple sind Preisnachlässe selten, weshalb sich ein schneller Blick auf die Angebote besonders lohnt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.