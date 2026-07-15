Dieses SUP-Board ist jetzt 26 % günstiger

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Stand-Up-Paddling gehört zu den beliebtesten Sommeraktivitäten überhaupt. Das ALPIDEX SUP-Komplettset ist aktuell bei Amazon 26 Prozent reduziert und bietet alles, was Sie für den Start auf dem Wasser benötigen.

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Ob am See, Fluss oder Meer – Stand-Up-Paddling ist der perfekte Mix aus Sport, Entspannung und Naturerlebnis. Wer den Trendsport selbst ausprobieren oder sein altes Board ersetzen möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot ansehen: Das ALPIDEX Stand-Up-Paddle-Set kostet aktuell nur 126,04 Euro statt 171,42 Euro. Damit sparen Sie 26 Prozent beziehungsweise über 45 Euro.

ALPIDEX Stand-Up-Paddle-Set © ALPIDEX

Komplettset für den sofortigen Start

Das ALPIDEX SUP wird als Komplettset geliefert. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem das Board, ein Paddel, eine Luftpumpe, Finnen, eine Sicherheitsleine (Leash), ein Reparaturset sowie eine praktische Tragetasche.

Damit haben Sie alles, was Sie benötigen, um direkt aufs Wasser zu gehen.

ALPIDEX Stand-Up-Paddle-Set © ALPIDEX

Stabil und für Anfänger geeignet

Mit einer Größe von 305 x 76 x 15 Zentimetern bietet das Board eine hohe Stabilität und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Paddler. Gleichzeitig ist es bis 150 Kilogramm belastbar, wodurch auch größere Personen oder zusätzliches Gepäck problemlos Platz finden.

Durch die aufblasbare Konstruktion lässt sich das Board nach dem Paddeln platzsparend verstauen und bequem transportieren.

ALPIDEX Stand-Up-Paddle-Set © ALPIDEX

Perfekt für Sommerurlaub und Badesee

Egal ob im Sommerurlaub, am Badesee oder auf einem Wochenendausflug – ein aufblasbares SUP-Board sorgt für Bewegung und jede Menge Spaß auf dem Wasser. Gleichzeitig trainieren Sie spielerisch Gleichgewicht, Koordination und die Muskulatur, während Sie die Natur genießen.

Amazon-Bestseller mit Top-Bewertungen

Nicht ohne Grund gehört das ALPIDEX SUP zu den beliebtesten Modellen auf Amazon. Das Board trägt den Titel Bestseller Nr. 1 seiner Kategorie, wurde allein im vergangenen Monat über 200 Mal gekauft und überzeugt mit 4,6 von 5 Sternen aus mehr als 800 Bewertungen.

Jetzt bei Amazon sparen

Aktuell erhalten Sie das ALPIDEX Stand-Up-Paddle-Komplettset für 126,04 Euro statt 171,42 Euro. Damit sparen Sie über 45 Euro und sichern sich ein hochwertiges Komplettset für die kommende Paddelsaison.

Fazit: Wer diesen Sommer mehr Zeit auf dem Wasser verbringen möchte, findet mit dem ALPIDEX SUP-Set einen idealen Begleiter. Dank umfangreichem Zubehör, hoher Stabilität und dem attraktiven Amazon-Angebot gelingt der Einstieg ins Stand-Up-Paddling besonders einfach – und das zum reduzierten Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.