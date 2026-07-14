Das neue Apple MacBook Neo im Mega-Angebot!

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Leistungsstarker A18 Pro Chip, brillantes Liquid Retina Display und Apple Intelligence: Das neue Apple MacBook Neo gibt es aktuell bei Amazon deutlich günstiger. Sie sparen dabei über 100 Euro.

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Amazon-Angebot: Das neue Apple MacBook Neo ist jetzt über 100 Euro günstiger

Ob für Studium, Beruf oder den privaten Alltag – ein zuverlässiger Laptop ist heute unverzichtbar. Wer schon länger mit einem MacBook liebäugelt, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen: Das neue Apple MacBook Neo mit A18 Pro Chip ist aktuell für 704,87 Euro statt 805,72 Euro erhältlich. Damit sparen Sie 100,85 Euro beziehungsweise 13 Prozent.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

Leistungsstark dank Apple A18 Pro Chip

Im Inneren arbeitet der neue Apple A18 Pro Chip, der für hohe Leistung bei gleichzeitig effizientem Energieverbrauch entwickelt wurde. Egal ob Office-Anwendungen, Bildbearbeitung, Streaming oder Multitasking – das MacBook Neo meistert alltägliche Aufgaben mühelos und bietet gleichzeitig genügend Reserven für anspruchsvollere Anwendungen.

Darüber hinaus ist das Gerät für Apple Intelligence entwickelt und unterstützt zahlreiche neue KI-Funktionen innerhalb des Apple-Ökosystems.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

Brillantes Liquid Retina Display

Das 13-Zoll Liquid Retina Display sorgt für brillante Farben, hohe Schärfe und eine angenehme Darstellung – ideal zum Arbeiten, Lernen oder für Filme und Serien.

Ergänzt wird das Gesamtpaket durch eine 1080p FaceTime-HD-Kamera, die besonders bei Videokonferenzen oder Online-Meetings für ein deutlich schärferes Bild sorgt.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

Perfekt für Studium, Büro und unterwegs

Mit 256 GB SSD-Speicher starten Programme besonders schnell und wichtige Dateien lassen sich komfortabel speichern. Der 8 GB gemeinsame Arbeitsspeicher sorgt für flüssiges Arbeiten im Alltag.

Dank seines kompakten 13-Zoll-Formats eignet sich das MacBook Neo hervorragend für unterwegs – egal ob im Hörsaal, im Büro, im Café oder auf Reisen.

Amazon-Bestseller mit starken Bewertungen

Das neue Apple MacBook Neo kommt bei den Käufern hervorragend an. Mit 4,7 von 5 Sternen und über 230 Bewertungen zählt es bereits zu den beliebtesten Apple-Laptops auf Amazon. Allein im vergangenen Monat wurde das Modell mehr als 400 Mal gekauft.

Jetzt über 100 Euro sparen

Aktuell erhalten Sie das Apple MacBook Neo mit A18 Pro Chip für 704,87 Euro statt 805,72 Euro. Damit sparen Sie über 100 Euro gegenüber der UVP.

Fazit: Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken, kompakten und zukunftssicheren Laptop ist, findet mit dem neuen Apple MacBook Neo eine attraktive Wahl. Dank des aktuellen Amazon-Angebots ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, sich das neue Apple-Notebook zum reduzierten Preis zu sichern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.