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Wer schon länger MORE Nutrition ausprobieren wollte, sollte jetzt einen Blick auf Amazon werfen. Mehrere Bestseller der Marke sind aktuell deutlich reduziert – darunter Proteinpulver, Kollagen und die beliebte Skin Structure Formula.

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MORE Nutrition bei Amazon reduziert: Beliebte Proteine & Kollagen jetzt bis zu 35 % günstiger

Ob Muskelaufbau, proteinreiche Ernährung oder Beauty-Routine – MORE Nutrition gehört inzwischen zu den bekanntesten Supplement-Marken im deutschsprachigen Raum. Aktuell gibt es mehrere Bestseller bei Amazon mit attraktiven Rabatten. Je nach Produkt sparen Sie derzeit bis zu 35 Prozent.

Proteinpulver jetzt 24 % günstiger

Besonders beliebt ist das MORE Protein. Die Mischung aus Whey-Konzentrat und Casein eignet sich ideal für eine proteinreiche Ernährung und kann sowohl nach dem Training als auch zum Kochen oder Backen verwendet werden.

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Die Sorte Sahne kostet aktuell nur 32,78 Euro statt 43,16 Euro – das entspricht 24 Prozent Rabatt.

Auch der MORE Protein Milkshake Strawberry ist zum gleichen Aktionspreis von 32,78 Euro erhältlich und bietet ebenfalls einen Mix aus Whey-Konzentrat und Casein.

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Skin Structure Formula stark reduziert

Wer seine Beauty-Routine ergänzen möchte, findet mit der MORE Skin Structure Formula eine Kombination aus Kollagen und Hyaluron.

Aktuell kostet das Produkt nur 42,54 Euro statt 65,53 Euro – Sie sparen damit 35 Prozent.

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Auch MORE Collagen+ im Angebot

Ebenfalls reduziert ist MORE Collagen+. Das Pulver kombiniert Kollagenhydrolysat, Hyaluronsäure sowie Vitamine und Mineralstoffe und lässt sich unkompliziert in Wasser oder andere Getränke einrühren.

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Der aktuelle Amazon-Preis liegt bei 19,93 Euro statt 30,83 Euro – ebenfalls 35 Prozent günstiger.

Jetzt bei Amazon sparen

Ob Proteinpulver für eine eiweißreiche Ernährung oder Beauty-Supplements mit Kollagen und Hyaluron – die aktuellen Amazon-Angebote bieten eine gute Gelegenheit, mehrere Bestseller von MORE Nutrition günstiger zu kaufen.

Da die Aktionen nur für kurze Zeit gelten, lohnt sich ein schneller Blick auf die aktuellen Angebote, solange die reduzierten Preise verfügbar sind.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.