Diese adidas-Sneaker sind jetzt bei Amazon reduziert!

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Ob angesagte Retro-Sneaker oder zeitlose Klassiker – gleich mehrere beliebte adidas-Modelle gibt es aktuell bei Amazon deutlich günstiger. Darunter der Handball Spezial, der Superstar und der neue Barreda LO.

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Sneaker von adidas gehören seit Jahren zu den beliebtesten Schuhen überhaupt. Besonders klassische Modelle erleben aktuell ein riesiges Comeback und sind sowohl bei Modefans als auch auf Social Media kaum noch wegzudenken. Wer sich schon länger ein neues Paar gönnen wollte, sollte jetzt einen Blick auf die aktuellen Amazon-Angebote werfen. Gleich mehrere Bestseller sind derzeit deutlich reduziert.

adidas Barreda LO: Der neue Alltags-Sneaker

adidas Herren BARREDA LO Schuhe © adidas

Der adidas Barreda LO überzeugt mit seinem schlichten Retro-Look und passt sowohl zu Jeans als auch zu Shorts oder Chinos. Dank seines zeitlosen Designs eignet er sich perfekt für den Alltag und lässt sich vielseitig kombinieren.

Aktuell erhalten Sie den Sneaker bei Amazon für 57,47 Euro statt 70,58 Euro. Damit sparen Sie 19 Prozent.

Handball Spezial bleibt einer der größten Sneaker-Trends

adidas Herren Handball SpezialSneaker © adidas

Kaum ein adidas-Modell war in den vergangenen Monaten so gefragt wie der Handball Spezial. Ursprünglich als Hallenschuh entwickelt, gehört er heute zu den angesagtesten Lifestyle-Sneakern überhaupt. Vor allem die Kombination aus hochwertigem Wildleder, der klassischen Gummisohle und dem minimalistischen Retro-Design macht ihn zum Favoriten vieler Sneaker-Fans.

Bei Amazon kostet der Bestseller aktuell nur 87,72 Euro statt 110,93 Euro – eine Ersparnis von 21 Prozent.

adidas Superstar: Ein echter Klassiker

adidas Originals Superstar AF5666 Herren-Sneaker © adidas

Der adidas Superstar zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Sneakern der Welt. Die legendäre Shell-Toe-Kappe und das zeitlose Design machen ihn zu einem Schuh, der nie aus der Mode kommt. Ob sportlich oder lässig kombiniert – der Superstar passt zu nahezu jedem Outfit.

Aktuell ist das Modell bei Amazon für 96,66 Euro statt 120,83 Euro erhältlich und damit 20 Prozent günstiger.

Jetzt beim Amazon-Angebot sparen

Wer auf der Suche nach neuen Sneakern für Sommer und Herbst ist, findet derzeit gleich mehrere starke adidas-Angebote. Ob der trendige Barreda LO, der beliebte Handball Spezial oder der legendäre Superstar – alle drei Modelle sind aktuell reduziert und nur für kurze Zeit zu den Aktionspreisen erhältlich. Wer seine Wunschgröße sichern möchte, sollte daher nicht zu lange warten.

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