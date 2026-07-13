Oura Ring jetzt 30 % günstiger: Der beliebte Smart Ring ist auf Amazon

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Schlaf analysieren, Herzfrequenz messen und die eigene Gesundheit rund um die Uhr im Blick behalten: Der beliebte Oura Ring 4 ist jetzt bei Amazon 30 Prozent reduziert. So günstig gibt es den smarten Gesundheitsring nur selten.

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Oura Ring jetzt 30 % günstiger: Der beliebte Smart Ring ist bei Amazon im Angebot

Fitness-Tracker gehören längst zum Alltag – doch statt einer Smartwatch setzen immer mehr Menschen auf einen unauffälligen Smart Ring. Besonders der Oura Ring 4 gilt als einer der beliebtesten Health-Gadgets weltweit und wird von Sportlern, Unternehmern und zahlreichen Prominenten getragen. Wer schon länger mit dem Kauf geliebäugelt hat, sollte jetzt genauer hinsehen: Bei Amazon ist der Oura Ring 4 aktuell für 267,22 Euro statt 382,19 Euro erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von 30 Prozent beziehungsweise rund 115 Euro.

Oura Ring 4 © Oura

Der Smart Ring, über den derzeit alle sprechen

Der Oura Ring überzeugt vor allem durch sein schlichtes Design. Anders als eine Smartwatch fällt der Ring im Alltag kaum auf und liefert trotzdem rund um die Uhr wichtige Gesundheitsdaten.

Oura Ring 4 © Oura

Er misst unter anderem die Herzfrequenz, analysiert die Schlafqualität, zeichnet Aktivitäten auf und hilft dabei, die tägliche Erholung besser einzuschätzen. Gerade Menschen, die ihre Gesundheit langfristig im Blick behalten möchten, greifen deshalb immer häufiger zu einem Smart Ring.

Oura Ring 4 © Oura

Schlafanalyse und Gesundheitsdaten rund um die Uhr

Besonders bekannt ist der Oura Ring für seine detaillierte Schlafanalyse. Während Sie schlafen, erfasst der Ring verschiedene Messwerte und erstellt daraus umfassende Auswertungen zu Schlafphasen, Erholung und Regeneration.

Zusätzlich misst er die Herzfrequenz und unterstützt Sie dabei, Ihr Aktivitätsniveau besser einzuschätzen. Die gesammelten Daten werden bequem in der Oura-App übersichtlich dargestellt.

Oura Ring 4 © Oura

Bis zu acht Tage Akkulaufzeit

Ein weiterer Vorteil ist die lange Akkulaufzeit. Der Oura Ring 4 hält laut Hersteller bis zu acht Tage durch und muss damit deutlich seltener geladen werden als viele Smartwatches. Gleichzeitig ist er leicht, angenehm zu tragen und begleitet Sie sowohl tagsüber als auch nachts.

Wichtig: Vor dem Kauf empfiehlt der Hersteller, mithilfe des Oura Ring 4 Sizing Kits zunächst die passende Ringgröße zu bestimmen.

Jetzt über 100 Euro sparen

Aktuell kostet der Oura Ring 4 bei Amazon nur 267,22 Euro statt 382,19 Euro. Damit sparen Sie rund 115 Euro gegenüber der UVP.

Da der Oura Ring nur selten so stark reduziert ist und sich Smart Rings immer größerer Beliebtheit erfreuen, dürfte das Angebot nicht lange verfügbar sein. Wer seine Gesundheit, seinen Schlaf und seine Fitness künftig noch besser im Blick behalten möchte, kann jetzt beim Amazon-Angebot besonders viel sparen.

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