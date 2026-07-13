Amazon-Deal: Dieses Stand-up-Paddle-Set gibt es 26 % günstiger!

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Sobald die Temperaturen steigen, zieht es viele Menschen ans Wasser. Ob entspannte Touren über den See, eine sportliche Trainingseinheit oder ein Ausflug im Urlaub – Stand-up-Paddling (SUP) zählt seit Jahren zu den beliebtesten Trendsportarten im Sommer. Wer noch auf der Suche nach der passenden Ausrüstung ist, sollte sich dieses Amazon-Angebot nicht entgehen lassen: Das ALPIDEX Stand-up-Paddle-Set ist aktuell für 126,04 Euro statt 171,42 Euro erhältlich. Damit sparen Sie 26 Prozent.

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Alles dabei für den Start aufs Wasser

Das ALPIDEX SUP wird als Komplettset geliefert und enthält alles, was Sie für Ihre erste Tour benötigen. Neben dem aufblasbaren Board gehören unter anderem ein verstellbares Paddel, eine Luftpumpe, Finnen, eine Sicherheitsleine (Leash), eine Tragetasche sowie ein Reparaturset zum Lieferumfang.

So können Sie das Board nach dem Auspacken direkt aufpumpen und schon kurze Zeit später aufs Wasser starten.

ALPIDEX Stand Up Paddle Set SUP 305 x 76 x 15 cm © ALPIDEX

Stabil, leicht und bis 150 Kilogramm belastbar

Mit einer Größe von 305 x 76 x 15 Zentimetern bietet das Board eine hohe Stabilität und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Gleichzeitig ist es bis zu 150 Kilogramm belastbar, wodurch auch größere Personen oder zusätzliches Gepäck problemlos transportiert werden können.

Durch die aufblasbare Konstruktion lässt sich das SUP nach dem Gebrauch platzsparend verstauen und bequem in der mitgelieferten Tragetasche transportieren – ideal für Ausflüge an den Badesee oder den Sommerurlaub.

ALPIDEX Stand Up Paddle Set SUP 305 x 76 x 15 cm © ALPIDEX

Ganzkörpertraining mit Urlaubsfeeling

Stand-up-Paddling macht nicht nur Spaß, sondern trainiert gleichzeitig Gleichgewicht, Rumpfmuskulatur und Ausdauer. Dabei verbringen Sie die Zeit an der frischen Luft und genießen die Natur – egal, ob Sie gemütlich über den See gleiten oder sportlich paddeln möchten.

Gerade im Sommer ist ein SUP eine tolle Möglichkeit, Bewegung und Entspannung miteinander zu verbinden.

ALPIDEX Stand Up Paddle Set SUP 305 x 76 x 15 cm © ALPIDEX

Beliebter Amazon-Bestseller

Das ALPIDEX Stand-up-Paddle-Set überzeugt auch viele Käufer. Mit 4,5 von 5 Sternen, über 800 Bewertungen und mehr als 200 Käufen allein im vergangenen Monat zählt es zu den beliebtesten SUP-Boards auf Amazon.

Jetzt über 45 Euro sparen

Aktuell erhalten Sie das ALPIDEX Stand-up-Paddle-Komplettset für 126,04 Euro statt 171,42 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 45 Euro.

Da es sich um ein befristetes Amazon-Angebot handelt und Stand-up-Paddle-Boards gerade in den Sommermonaten besonders gefragt sind, lohnt es sich, nicht zu lange zu warten. Wer diesen Sommer aktiv auf dem Wasser verbringen möchte, kann sich das beliebte SUP-Set jetzt zum reduzierten Preis sichern.

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