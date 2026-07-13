WM-Finale 2026: Der LEGO-WM-Pokal ist fast ausverkauft

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Pünktlich zur heißen Phase der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es den offiziellen LEGO FIFA World Cup Pokal deutlich reduziert. Statt 181,50 Euro zahlen Sie aktuell nur 131,09 Euro – ein starkes Angebot für Fußball- und LEGO-Fans.

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Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steuert auf ihren Höhepunkt zu – und passend dazu gibt es eines der begehrtesten Sammlerstücke des Jahres jetzt deutlich günstiger. Der offizielle LEGO Editions FIFA World Cup Pokal (43020) ist aktuell bei Amazon um 28 Prozent reduziert und kostet nur 131,09 Euro statt 181,50 Euro. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Der wohl schönste WM-Pokal für das Wohnzimmer

Mit 2.842 LEGO-Steinen entsteht eine detailgetreue Nachbildung des offiziellen FIFA-WM-Pokals. Das Modell überzeugt mit hochwertigen goldfarbenen Elementen, zahlreichen authentischen Details sowie einer versteckten Überraschung im Inneren: Im Pokal befindet sich ein geheimes Fach mit einer exklusiven FIFA-2026-Minifigur samt Mini-Trophäe.

Ob im Wohnzimmer, Büro oder Gaming-Zimmer – der fertige Pokal ist ein echter Blickfang und das perfekte Sammlerstück für alle Fußballfans.

LEGO Editions Sports Offizieller Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft © LEGO

Perfekt zum WM-Finale 2026

Gerade jetzt, wo die Weltmeisterschaft in ihre entscheidende Phase geht, steigt die Nachfrage nach besonderen Fanartikeln. Wer die WM 2026 in Erinnerung behalten möchte oder noch nach einem außergewöhnlichen Geschenk sucht, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Das LEGO-Set zählt zu den beliebtesten Neuerscheinungen rund um die Weltmeisterschaft und wird aktuell stark nachgefragt.

LEGO Editions Sports Offizieller Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft © LEGO

Jetzt über 50 Euro sparen

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 181,50 Euro erhalten Sie den offiziellen LEGO FIFA World Cup Pokal derzeit für nur 131,09 Euro. Damit sparen Sie mehr als 50 Euro und sichern sich eines der spektakulärsten LEGO-Sets des Jahres zum Bestpreis.

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