Amazon-Kracher
Dieser Roborock-Saugroboter ist jetzt 45 % günstiger
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Amazon-Kracher: Dieser Roborock-Saugroboter ist jetzt 45 % günstiger
Saugroboter gehören längst zu den beliebtesten Smart-Home-Helfern. Besonders Modelle, die gleichzeitig saugen und wischen, sparen im Alltag jede Menge Zeit. Wer schon länger mit einem Roboter von Roborock liebäugelt, sollte jetzt zugreifen: Der Roborock Qrevo Serie ist aktuell bei Amazon für 332,76 Euro statt 605,03 Euro erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von 272,27 Euro beziehungsweise 45 Prozent.
Saugen und Wischen in einem Durchgang
Der Roborock Qrevo kombiniert leistungsstarkes Saugen mit einer integrierten Wischfunktion. Dank einer Saugkraft von bis zu 8.000 Pa entfernt er zuverlässig Staub, Krümel, Tierhaare und Schmutz von Hartböden ebenso wie von Teppichen.
So bleibt Ihr Zuhause auch ohne täglichen Aufwand sauber.
Intelligente Navigation für eine gründliche Reinigung
Mithilfe der modernen LiDAR-Navigation erstellt der Roboter präzise Karten Ihrer Wohnräume und plant besonders effiziente Reinigungsrouten. Zusätzlich erkennt und umfährt er Hindernisse zuverlässig, sodass Möbel, Kabel oder andere Gegenstände kein Problem darstellen.
Weniger Wartung im Alltag
Praktisch ist auch die Anti-Verfilzungs-Seitenbürste, die verhindert, dass sich lange Haare oder Tierhaare in der Bürste verfangen. Das reduziert den Reinigungsaufwand deutlich – besonders in Haushalten mit Haustieren oder langen Haaren.
Das mitgelieferte All-in-One-Dock übernimmt zudem viele Aufgaben automatisch und macht den Saugroboter besonders komfortabel im täglichen Einsatz.
Amazon-Bestseller mit tausenden Käufen
Der Roborock Qrevo gehört zu den beliebtesten Saugrobotern auf Amazon. Mit 4,5 von 5 Sternen, fast 2.800 Bewertungen und über 2.000 Verkäufen allein im vergangenen Monat zählt er zu den absoluten Bestsellern seiner Kategorie.
Jetzt über 270 Euro sparen
Aktuell erhalten Sie den Roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion für 332,76 Euro statt 605,03 Euro. Damit sparen Sie 272,27 Euro.
Fazit: Wer seinen Haushalt smarter gestalten möchte, findet mit dem Roborock Qrevo einen leistungsstarken Helfer für den Alltag. Dank der starken Saugleistung, intelligenter Navigation und automatischer Wischfunktion erledigt der Roboter die Bodenreinigung nahezu selbstständig. Das aktuelle Amazon-Angebot macht den Einstieg jetzt besonders attraktiv.
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