Dieser Rösle-Gasgrill ist jetzt über 190 Euro günstiger

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Die Grillsaison ist in vollem Gange – und wer seinen Garten oder die Terrasse mit einem hochwertigen Gasgrill aufwerten möchte, sollte jetzt zuschlagen. Die RÖSLE BBQ-Station VIDERO G4-S ist aktuell bei Amazon 23 Prozent reduziert.

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Sommerzeit ist Grillzeit. Ob gemütlicher Familienabend, Gartenparty oder BBQ mit Freunden – ein leistungsstarker Gasgrill sorgt für perfekte Ergebnisse und jede Menge Grillspaß. Aktuell gibt es die beliebte RÖSLE Gasgrill BBQ-Station VIDERO G4-S bei Amazon zum Aktionspreis: Statt 846,55 Euro zahlen Sie derzeit nur 655,45 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 190 Euro.

RÖSLE Gasgrill BBQ-Station VIDERO G4-S Schwarz

Für anspruchsvolle Grillfans

Die BBQ-Station VIDERO G4-S überzeugt mit einer hochwertigen Ausstattung und bietet alles, was ambitionierte Grillmeister benötigen. Vier leistungsstarke Edelstahlbrenner sorgen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und ermöglichen die Zubereitung unterschiedlichster Speisen – von saftigen Steaks über Gemüse bis hin zu Fisch.

Zusätzlich verfügt der Grill über eine Primezone für besonders hohe Temperaturen sowie einen Seitenbrenner, der sich ideal für Saucen, Beilagen oder Pfannengerichte eignet.

RÖSLE Gasgrill BBQ-Station VIDERO G4-S Schwarz

Viel Platz und durchdachte Ausstattung

Dank der großzügigen Grillfläche können problemlos mehrere Personen gleichzeitig versorgt werden. Besonders praktisch sind außerdem die klappbaren Seitentische, die zusätzliche Arbeitsfläche bieten und sich bei Bedarf platzsparend einklappen lassen.

Mit dem VARIO+ Grillrostsystem können verschiedene Einsätze flexibel verwendet werden – ideal für alle, die beim Grillen gerne abwechslungsreich kochen.

RÖSLE Gasgrill BBQ-Station VIDERO G4-S Schwarz

Perfekt für Garten und Terrasse

Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion sorgt für Stabilität und eine hochwertige Optik. Gleichzeitig macht das moderne schwarze Design den Grill zum Blickfang auf jeder Terrasse oder im Garten.

Ob spontane Grillabende oder große Sommerfeste – mit dieser BBQ-Station sind Sie bestens ausgestattet.

Amazon-Kunden sind begeistert

Der RÖSLE VIDERO G4-S überzeugt auch bei den Käufern. Mit 4,6 von 5 Sternen aus mehr als 500 Bewertungen zählt er zu den beliebtesten Premium-Gasgrills auf Amazon. Allein im vergangenen Monat wurde das Modell über 50 Mal gekauft.

RÖSLE Gasgrill BBQ-Station VIDERO G4-S Schwarz

Jetzt über 190 Euro sparen

Aktuell erhalten Sie die RÖSLE Gasgrill BBQ-Station VIDERO G4-S für 655,45 Euro statt 846,55 Euro. Damit sparen Sie 191,10 Euro und sichern sich einen hochwertig ausgestatteten Premium-Gasgrill zum attraktiven Aktionspreis.

Fazit: Wer in dieser Grillsaison auf Qualität, Leistung und Komfort setzen möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot nicht entgehen lassen. Mit vier Edelstahlbrennern, Primezone, Seitenbrenner und durchdachter Ausstattung bietet die RÖSLE BBQ-Station beste Voraussetzungen für gelungene Grillabende – und ist aktuell deutlich günstiger erhältlich.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.