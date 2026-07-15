WM 2026: Die adidas Messi Collection ist fast ausverkauft!

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Passend zum WM-Finale 2026 steigt die Nachfrage nach der exklusiven adidas Messi Collection rasant. Besonders die begehrten Samba Messi Sneaker sowie die neuen Argentinien-Trikots sind aktuell stark gefragt.

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WM-Finale 2026: Die adidas Messi Collection ist fast ausverkauft

Das WM-Fieber erreicht seinen Höhepunkt – und mit dem Finale steigt auch die Nachfrage nach den beliebtesten Fanartikeln. Besonders die exklusive adidas Messi Collection entwickelt sich aktuell zum Verkaufsschlager. Wer sich die begehrten Produkte noch sichern möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten.

Die legendären Samba Messi Sneaker

Ein absolutes Highlight der Kollektion sind die adidas Samba Messi Schuhe. Der Kult-Sneaker wurde in einer besonderen Messi-Edition neu interpretiert und verbindet den klassischen Samba-Look mit Details, die an den argentinischen Weltstar erinnern.

Für 120 Euro gehört der Schuh aktuell zu den begehrtesten Modellen der Kollektion und dürfte rund um das WM-Finale schnell vergriffen sein.

Das neue Argentinien-Heimtrikot

Auch das Argentinien 2026 Heimtrikot zählt zu den Favoriten vieler Fußballfans. Mit seinem klassischen Design und den ikonischen blau-weißen Streifen ist es die perfekte Wahl für alle, die ihr Team beim WM-Finale unterstützen möchten.

Das Trikot ist aktuell für 100 Euro erhältlich.

Für Sammler: Das Authentic-Trikot

Wer das Trikot in der Profi-Version tragen möchte, sollte zum Argentinien 2026 Authentic Heimtrikot greifen. Dieses entspricht dem Modell, das auch von den Spielern auf dem Platz getragen wird, und überzeugt durch besonders leichte Materialien sowie höchsten Tragekomfort.

Das Authentic-Trikot kostet derzeit 150 Euro.

Perfekt für echte Messi-Fans

Ob Sneaker oder Trikot – die Messi Collection gehört zu den beliebtesten adidas-Kollektionen des Jahres. Gerade rund um das WM-Finale dürfte die Nachfrage noch einmal deutlich steigen. Wer sich die limitierten Produkte sichern möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten.

Jetzt die Messi Collection entdecken

Mit den Samba Messi Sneakern, dem Argentinien 2026 Heimtrikot und dem Authentic Heimtrikot bietet adidas die perfekte Ausstattung für alle Fans des Weltmeisters und Fußball-Superstars. Viele Größen und Varianten sind bereits stark nachgefragt – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, sich die Highlights der Kollektion zu sichern, bevor sie ausverkauft sind.

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