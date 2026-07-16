Messi x Lego: Dieses Set kommt noch rechtzeitig zum WM-Finale an

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Das große WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien steht bevor – und Lionel Messi steht einmal mehr im Mittelpunkt. Für alle Fans gibt es jetzt ein besonderes Highlight: Das LEGO Messi Wandbild ist aktuell stark reduziert und soll noch rechtzeitig vor dem Endspiel geliefert werden.

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Messi für die Wand: LEGO-Set jetzt mit 28 Prozent Rabatt sichern

Wer das große WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien kaum erwarten kann und gleichzeitig auf der Suche nach einem besonderen Sammlerstück ist, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

Das LEGO Lionel Messi – Torjubel 3D DIY Wandbild verbindet Fußball und Kreativität und ist aktuell um 28 Prozent reduziert erhältlich. Das Beste: Laut aktueller Lieferangabe kommt das Set noch rechtzeitig vor dem WM-Finale an.

LEGO Editions Lionel Messi © Lego

Ein Muss für echte Messi-Fans

Das detailreiche LEGO-Set zeigt den legendären Torjubel von Lionel Messi als modernes 3D-Wandbild und ist ein echter Blickfang für jedes Wohn-, Schlaf- oder Gamingzimmer.

Das Modell richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren sowie erwachsene Fußball- und LEGO-Fans und eignet sich ideal als Deko oder Geschenk.

Perfekt für die WM-Sammlung

Gerade jetzt, kurz vor dem Finale, ist das Set die perfekte Ergänzung für jede Fußball-Sammlung. Ob als gemeinsames Bauprojekt oder als Erinnerungsstück an die Weltmeisterschaft – das Messi-Wandbild bringt echtes Stadiongefühl nach Hause.

LEGO Editions Lionel Messi © Lego

Über 50 Euro sparen

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 181,50 Euro kostet das LEGO-Set aktuell nur 131,09 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 28 Prozent beziehungsweise mehr als 50 Euro.

Jetzt noch rechtzeitig bestellen

Kurz vor dem WM-Finale steigt die Nachfrage nach Messi-Fanartikeln deutlich. Wer sich dieses außergewöhnliche LEGO-Set sichern möchte, sollte deshalb nicht mehr lange warten.

Fazit: Das LEGO Lionel Messi – Torjubel Wandbild ist ein besonderes Sammlerstück für alle Fußball- und LEGO-Fans. Dank der aktuellen 28-Prozent-Ersparnis und der rechtzeitigen Lieferung vor dem WM-Finale ist jetzt ein idealer Zeitpunkt zum Zugreifen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.