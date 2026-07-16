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Dieser De'Longhi Kaffeevollautomat ist jetzt um 33% reduziert!
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Kaffee wie vom Barista: De'Longhi Kaffeevollautomat jetzt stark reduziert
Für viele beginnt ein guter Tag mit einer perfekten Tasse Kaffee. Mit dem De'Longhi Magnifica S Kaffeevollautomaten holen Sie sich Barista-Qualität ganz einfach nach Hause. Ob kräftiger Espresso, aromatischer Kaffee oder cremiger Cappuccino – die Maschine bereitet Ihre Lieblingsgetränke auf Knopfdruck zu.
Das Beste: Aktuell ist der beliebte Kaffeevollautomat um 33 Prozent reduziert und damit so günstig wie selten.
Frisch gemahlener Kaffee für volles Aroma
Die De'Longhi Magnifica S mahlt die Kaffeebohnen direkt vor der Zubereitung und sorgt so für ein besonders intensives Aroma. Stärke und Wassermenge lassen sich individuell anpassen, sodass jede Tasse genau nach Ihrem Geschmack gelingt.
Dank des übersichtlichen Bedienfelds mit Tasten ist die Kaffeemaschine besonders einfach zu bedienen – ideal für den täglichen Einsatz.
Cremiger Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato
Mit dem klassischen Milchaufschäumer zaubern Sie im Handumdrehen feinporigen Milchschaum für Cappuccino, Latte Macchiato oder andere Kaffeespezialitäten.
So genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke ganz bequem zu Hause – ohne den Weg ins Café.
Starke Ersparnis sichern
Der De'Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat kostet aktuell nur 271,26 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 402,35 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 33 Prozent beziehungsweise über 130 Euro.
Jetzt zugreifen
Kaffeevollautomaten von De'Longhi gehören seit Jahren zu den beliebtesten Modellen und sind besonders bei attraktiven Angeboten schnell vergriffen. Wer schon länger über die Anschaffung eines hochwertigen Vollautomaten nachgedacht hat, findet jetzt den idealen Zeitpunkt zum Sparen.
Fazit: Hochwertige Verarbeitung, aromatischer Kaffee auf Knopfdruck und eine Ersparnis von über 130 Euro – der De'Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat ist ein Angebot, das sich Kaffeeliebhaber nicht entgehen lassen sollten.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.
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