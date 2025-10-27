Halloween: Schlingermarkt wird zur "Gruselzone"

Halloween naht, am Freitag ist es soweit. Wien gibt sich wieder einmal dem Gespenstigen hin, mit zahlreichen Feiern und Events. So auch der Schlingermarkt in 1210 Wien, der zur größten Halloweenparty über der Donau lädt.

Los geht's am Floridsdorfer Markt, wie er eigentlich heißt, am 31. Oktober ab 14:00 Uhr und gegruselt wird bis 19:00 Uhr.

Der komplette Markt wird zur Spielzone für "Süßes oder Saures" und für reichlich Programm ist gesorgt. Im Zentrum wird es ein großes Ringelspiel geben und an verschiedenen Stationen können Spinnen-Monster-Schlechter hergestellt und Kürbisse bemalt werden.

Gruseltour im Marktkeller

Kinderschminken darf natürlich auch nicht fehlen, damit die kleinen Besucher spätestens dann ihr Kostüm präsentieren können. Neu ist diesmal zudem das allseits beliebte Dosenschießen.

Im Gruselmarktkeller darf sich zudem gefürchtet werden und die Horror-Tour ist noch länger als in den letzten Jahren. Zutritt erlaubt ist ab 12 Jahren, jüngere Kinder dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern hinein.

© feelimage / Matern

Großer Andrang erwartet

Damit noch nicht genug, wird es auch noch ein Gewinnspiel geben. Einfach am Marktamt-Gewinnrad drehen und mit etwas Glück Schürzen, Marktsackerln, Süßigkeiten, Kürbisse und vieles mehr abstauben.

"Wir veranstalten es nun bereits zum vierten Mal und das Feedback aus der Bevölkerung ist derart positiv, dass ein Ende noch lange nicht in Sicht ist", gibt sich Marktamtsdirektor Andreas Kutheil erfreut.