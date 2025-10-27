Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Halloween: Schlingermarkt wird zur "Gruselzone"
© feelimage / Matern

Floridsdorf

Halloween: Schlingermarkt wird zur "Gruselzone"

27.10.25, 12:56
Teilen

Halloween naht, am Freitag ist es soweit. Wien gibt sich wieder einmal dem Gespenstigen hin, mit zahlreichen Feiern und Events. So auch der Schlingermarkt in 1210 Wien, der zur größten Halloweenparty über der Donau lädt.

Los geht's am Floridsdorfer Markt, wie er eigentlich heißt, am 31. Oktober ab 14:00 Uhr und gegruselt wird bis 19:00 Uhr.

Der komplette Markt wird zur Spielzone für "Süßes oder Saures" und für reichlich Programm ist gesorgt. Im Zentrum wird es ein großes Ringelspiel geben und an verschiedenen Stationen können Spinnen-Monster-Schlechter hergestellt und Kürbisse bemalt werden.

Gruseltour im Marktkeller

Kinderschminken darf natürlich auch nicht fehlen, damit die kleinen Besucher spätestens dann ihr Kostüm präsentieren können. Neu ist diesmal zudem das allseits beliebte Dosenschießen.

Im Gruselmarktkeller darf sich zudem gefürchtet werden und die Horror-Tour ist noch länger als in den letzten Jahren. Zutritt erlaubt ist ab 12 Jahren, jüngere Kinder dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern hinein.

Halloween: Schlingermarkt wird zur
© feelimage / Matern

Großer Andrang erwartet

Damit noch nicht genug, wird es auch noch ein Gewinnspiel geben. Einfach am Marktamt-Gewinnrad drehen und mit etwas Glück Schürzen, Marktsackerln, Süßigkeiten, Kürbisse und vieles mehr abstauben.

"Wir veranstalten es nun bereits zum vierten Mal und das Feedback aus der Bevölkerung ist derart positiv, dass ein Ende noch lange nicht in Sicht ist", gibt sich Marktamtsdirektor Andreas Kutheil erfreut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden