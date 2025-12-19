Schon wieder! Nächster Bankomat in Wien gesprengt

Die Bankomatsprenger-Bande schlug offenbar erneut zu.

Sie sind wieder da: Unbekannte – womöglich neuer Nachschub jenes schier unerschöpflichen Reservoirs von jungen Holländern nordafrikanischer Herkunft - haben am Freitag versucht, einen Geldausgabeautomaten in Wien-Donaustadt zu sprengen.

Betroffen ist eine Postfiliale in der Wagramer Straße. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Unklar ist, ob die Sprenger erfolgreich waren und womöglich mit Geld entkommen konnten.

© Viyana Manset Haber

Im laufenden Jahr kam es in Österreich zu zahlreichen Bankomat-Sprengungen. Die Polizei hat bereits mehrere Mitglieder einer international tätigen Bande gefasst.