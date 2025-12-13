Hergestellt in Österreich: Paris eröffnet erste Stadtseilbahn

In Paris wurde die erste Nahverkehrsseilbahn eröffnet, geliefert vom österreichischen Unternehmen Doppelmayr. Die Stadtseilbahn soll mit ihrer 4,5 Kilometer Länge die Verkehrslage im Großraum Île-de-France entlasten.

Am Samstag wurde in der französischen Hauptstadt Paris eine Stadtseilbahn eröffnet. Diese wurde von dem international tätigen Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr geliefert. Die 4,5 Kilometer lange Trasse verlängert eine Metro-Linie und kostete rund 110 Millionen Euro.

Damit nimmt im Großraum Paris, der Region Île-de-France, mit der sogenannten C1 Linie die erste urbane Seilbahn den Betrieb auf. Die Seilbahn befindet sich südöstlich des Pariser Stadtkerns im Marne-Tal und verbindet die Vororte Créteil Pointe du Lac und Limeil-Brévannes.

Neue Linie entlastet Verkehr

Die C1 hat fünf Stationen. Jede einzelne davon ist direkt mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wie Metro, Bus oder Tram verbunden. Pro Stunde und Richtung sollen in den Zehn-Personen-Kabinen 1.600 Menschen transportiert werden. Die maximale Fahrzeit soll etwa 17 Minuten dauern.

Der Bauauftrag kommt von Île-de-France Mobilités, der lokalen Verkehrsbehörde von Île-de-France im Großraum Paris. Doppelmayr Frankreich leitete das Projektkonsortium. Ihm gehören auch Infrastrukturplaner, Landschaftsgestalter sowie Tiefbau- und Architekturunternehmen an. Für Doppelmayr ist diese Stadtseilbahn das "Leuchtturmprojekt für Europa".

Umsatz steigt

Derzeit erlebt die Vorarlberger Doppelmayr-Gruppe einen richtigen Aufschwung. Im Geschäftsjahr 2024/25 wuchs ihr Umsatz um 13,19 Prozent von zuletzt 1,057 Milliarden Euro (2023/24) auf 1,197 Milliarden Euro, so die Bilanzpräsentation im Herbst.

Für Doppelmayr bleibt weiterhin das Wintergeschäft der Kernmarkt. Der Umsatz kommt zu je 24 Prozent aus den Regionen USA/Kanada und Schweiz/Frankreich/Italien sowie Österreich mit 16 Prozent.

Mehrere laufende Projekte

Abseits der Kernmärkte erschließt Doppelmayr neue Regionen. In Asien boomen derzeit Seilbahnen im Ganzjahrestourismus und in Lateinamerika entstehen neue urbane Seilbahnen. In Mexico City wurden heuer die Arbeiten an der "Cablebús Línea 3" zum Abschluss gebracht, weitere Projekte in Mexiko und auch in Kolumbien, Peru und Chile laufen derzeit. In Asien wurde ein Projekt in Vietnam beendet.

Nicht nur Stadtbahnen baut Doppelmayr, sondern auch Automated People Mover (APM). Derzeit setzt das Unternehmen einen Auftrag vom Newark Liberty Airport in unmittelbarer Nachbarschaft von New York City um. In Los Angeles erneuert Doppelmayr die APM-Anlage des Getty Museums.

Auch die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten ist gestiegen. Derzeit arbeiten weltweit 3.781 Personen für das Unternehmen, ein Plus von 264 bzw. 7,5 Prozent. Davon sind 1.776 (plus 4,6 Prozent) in Österreich beschäftigt.