Mentoring-Programm für NÖ Gemeinderätinnen
05.12.25, 11:17
Im Rahmen eines Meet & Greets des überparteilichen NÖ Politik Mentoring-Programms diskutierte gestern Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit 30 Gemeinderätinnen und Jung-Politikerinnen und deren Mentorinnen und Mentoren aus ganz Niederösterreich im Landhaus St. Pölten über ihr Engagement.

"Dieses Mentoring-Programm ist mir ein großes Herzensanliegen, weil es darum geht, junge Frauen zu unterstützen, in der Politik Verantwortung zu übernehmen und Ja zur Politik zu sagen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sei stolz, dass Niederösterreich den größten Anteil an Bürgermeisterinnen im Bundesländervergleich habe: „Wir haben 16,8 Prozent Bürgermeisterinnen, das sind 96 von 573. Wir haben zwar noch Luft nach oben, aber ich bin stolz, dass wir mit Niederösterreich im Bundesländervergleich auf Platz 1 liegen.“ Frauen hätten einen anderen Blickwinkel auf die Politik, setzte die Landeshauptfrau fort und: „Frauen müssen nicht 100, sondern 150 Prozent geben, das ist nach wie vor Faktum.“ Frauen würden über gewisse Dinge nicht reden, weil sie selbstverständlich seien, gab die Landeshauptfrau den Jung-Politikerinnen einen Tipp: „Es geht darum, sich durchzusetzen, umzusetzen und dann viel darüber zu reden, was man macht.“

Kick-Off-Veranstaltung 

Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft und in der Verwaltung seien Frauen wichtig, betonte Mikl-Leitner: "Seit ich Landeshauptfrau bin, ist der Anteil an Frauen in Führungspositionen im Landesdienst um 60 Prozent gestiegen. Wir haben die erste Landesamtsdirektor-Stellvertreterin, die erste Baudirektorin und auch viele neue Bezirkshauptfrauen.“ Frauen machen laut der Landeshauptfrau „einen super Job. Die Zukunft ist weiblich.“

Der diesjährige sechste Durchgang des Mentoring-Programms startete Ende September mit einer Kick-Off-Veranstaltung. Bis Ende Februar finden monatlich zwei bis drei Seminare, Vorträge oder Online-Jour-fixe statt. Den einzelnen Mentees, also den neuen Gemeinderätinnen und Jung-Politikerinnen, stehen Mentorinnen, also erfahrene Politikerinnen und Politiker, teilweise auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, als Paten zur Verfügung.

