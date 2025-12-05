Alles zu oe24VIP
Linzer Glückslabyrinth ist Geschichte
Kaum Besucher

Linzer Glückslabyrinth ist Geschichte

05.12.25, 14:20
Nach zwei Jahren ist die Ära schon wieder zu Ende. 

Fast zwei Monate lang blockierte das eher schwach frequentierte Glückslabyrinth am Linzer Hauptplatz im Jänner und Februar Flächen, die sonst für den wöchentlichen Bauernmarkt mit rund 40 Direktvermarktern genutzt werden.

Im April 2025 forderte Gemeinderätin Michaela Sommer (ÖVP), das Labyrinth an die Seite des Alten Rathauses zu verlegen, um den Markt nicht zu behindern. Daraufhin beschlossen die Stadtverantwortlichen, das Labyrinth komplett einzustellen, auch aus Kostengründen. Bei der letzten Ausgabe im Jänner 2025 war es mithilfe eines Kunstuni-Wettbewerbs auf die doppelte Größe mit 800 Bäumen erweitert worden, allein die Holzkonstruktion kostete 20.000 Euro. In den zwei Monaten besuchten den Weihnachtswald schätzungsweise rund 8.000 Menschen, eine exakte Zählung erfolgte jedoch nicht.

