Meinl-Reisinger, Stocker, Babler
© APA

Neuer "Rekord"

Ampel hat schon fast 400 Mitarbeiter: 3,3 Mio. Euro pro Monat

25.11.25, 23:50
Eine aktuelle Anfrage-Serie der Grünen-Abgeordneten Alma Zadic zeigt: Die Ampel-Regierung hat schon fast 400 Mitarbeiter. Kostenpunkt: Über drei Millionen Euro - pro Monat!

Noch im Juni kam die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS der Opposition zuvor und gab von sich aus Größe und Kosten der Ministerkabinette bekannt. Damals waren es 364 Personen, die mit 2,8 Millionen Euro - pro Monat wohlgemerkt - zu Buche schlugen. Die Koalition verwies allerdings auf die ÖVP-FPÖ-Koalition, die im Mai 2019 395 Mitarbeiter zählte. Man sei also sparsamer, so das Argument. 

Nun hat die Ampel-Koalition, die seit März im Amt ist, den "Rekord" von Schwarz-Blau selbst geknackt. Das geht aus einer Anfrage-Serie der Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadic hervor. 

396 Mitarbeiter für 3,3 Millionen Euro 

oe24 summierte die Antworten der einzelnen Ressorts auf und kommt so auf satte 396 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter sind Kabinettsangestellte sowie Hilfskräfte wie Sekretärinnen und Sekretäre oder Chauffeurinnen und Chauffeure. Damit ist die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition nun offiziell "größer" als Türkis-Blau. 

Die Kosten für das Ganze: Rund 3,3 Millionen Euro pro Monat. Wobei in manchen Ressorts die Werte für September angegeben wurden, in denen immer das eineinhalbfache Gehalt gezahlt wird. 

Das Wirtschaftsministerium hat die Anfrage bisher noch nicht beantwortet. Die Mitarbeiterzahlen finden sich allerdings auf der Website.

