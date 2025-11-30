Alles zu oe24VIP
Kickl
© APA/TEAM FOTOKERSCHI/HANNES DRAXLER

Terrorgefahr

"Tickende Zeitbomben": Kickl mit Frontal-Attacke zum ersten Advent

30.11.25, 17:09
Der FPÖ-Chef übt einmal mehr scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. 

Wie jedes Jahr besuchen zigtausende Österreicher in der Vorweihnachtszeit einen Christkindlmarkt. Dabei sei die Terrorgefahr allerdings hoch, warnt nun FPÖ-Chef Herbert Kickl in einem Facebook-Posting.

Viele Österreicher hätten beim Besuch ein mulmiges Gefühl, so Kickl. „Daran sind vor allem die Systemparteien mit ihrer Politik der offenen Grenzen schuld.“ Die Regierung würde als Brandbeschleuniger agieren und noch immer Menschen nach Österreich lassen, „die unsere westlichen Werte hassen und bekämpfen“, so der FPÖ-Chef.

Kickl fordert dabei einmal mehr eine schärfere Asylpolitik. „Ich sage es deshalb ganz deutlich und entschlossen: Meine Asylobergrenze ist NULL.“ Vor allem dem Innenminister wirft der FPÖ-Chef Versagen vor. „Viele fragen sich, ob eine “Besinnlichkeit„ im Wissen um diese tickenden Zeitbomben unter uns überhaupt möglich ist“, schreibt Kickl.

Die Freiheitlichen wollen deshalb „all jenen, die Schutz bei uns wollen, aber vor denen wir selbst Schutz benötigen, keinen Platz in unserem Land lassen“.

