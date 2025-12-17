Drogenfund: Video zeigt Festnahme nach Riesen-Einsatz in Wien

Ein gestohlenes Auto führte die Polizei offenbar in eine Drogenbunker-Wohnung im 23. Bezirk. Bei einem Großeinsatz Mittwochnachmittag wurden insgesamt fünf Verdächtige verhaftet - drei Autodiebe und zwei Suchtgift-Mafiosi.

Wien. Und das erzählen sich die Nachbarn, die Zeugen des spektakulären Einsatzes mit bis zu 20 Streifen- und Sektorwägen sowie Dutzenden Beamten im Bereich der Perfektastraße und der Bobiesgasse wurden:

Demnach konnte bei der Verfolgung eines Autodiebes der Standort des gestohlenen Fahrzeuges im genannten Bereich ausgemacht werden - worauf die Beamten in dem Mehrfamilienhaus Nachschau hielten und schließlich auch in eine Wohnung eindrangen. Dort sollen sich neben dem Gesuchten noch Männer und mindestens eine Tasche voll Kokain befunden haben. Die Rede ist von mehreren Kilo Rauschgift.

Park-Sheriff läutete die doppelte Amtshandlung ein

Der Mega-Einsatz mit WEGA-Unterstützung, Diensthunden und Drohnen startete um 12.30 und dauerte bis in die Abendstunden, wo dann langsam klar wurde, was Kommissar Zufall hier tatsächlich aufgedeckt. Demnach hatte ein Park-Sheriff bei dem Haus ein Fahrzeug aufgedeckt, das als gestohlen gemeldet war. Daraufhin wurde der mutmaßliche Autodieb von der Polizei angetroffen, er flüchtete und wurde im Hinterhof wie ein oe24 zugespieltes Video zeigt, überwältigt. Just in diesem Moment kamen zwei Komplizen von ihm zum Auto, einer rannte ins Haus und wurde dort geschnappt, der zweite flüchtete über die Dächer und konnte kurz darauf ebenfalls gefasst werden. Soviel zum ersten Einsatz.

Als die Cops durch das Haus rauschten, öffnete sich plötzlich eine und ein Nachbar regte sich furchtbar über den Stress und die Geschehnisse im Haus auf. Hinter dem Mann, der unvorsichtigerweise die Tür zum Wohnzimmer offengelassen hatte, hantierte ein zweiter "Bewohner" ganz offensichtlich mit Drogen - und zwar mit wirklich viel Suchtgift. Durch Zufall waren die Cops also in eine Drogenbunker-Unterkunft geplatzt. Die beiden Koks-Dealer wurden umgehend verhaftet.

Insgesamt gingen bei den beiden Amtshandlungen also 5 Männer ins Netz. Die Ermittlungen laufen.