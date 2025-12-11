Einbruch in Nobelgegend: Mehrere 10.000 Euro Schaden

Die noch unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf.

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser eingebrochen. Der Ort, nur einen Steinwurf vom beliebten Skiort Kitzbühel entfernt, ist beliebt bei Investoren, Zweitwohnbesitzern, Ferienwohnungseigentümer, aber auch bei Einheimischen.

Die Täter sollen sich über die Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft haben. Mit einem Werkzeug hatten sie die Türe ausgehebelt und waren ins Innere des Gebäudes gelangt. Dort schlugen sie richtig zu, durchsuchten das Haus und klauten etliche Wertgegenstände.

Es entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.