Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Conference League
Rapid geht 1:4 unter - Aufstiegstraum geplatzt!
© gepa

Conference League

Rapid geht 1:4 unter - Aufstiegstraum geplatzt!

27.11.25, 20:26
Teilen

Mit einer 1:4-Niederlage beim polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa bleibt Rapid Tabellen-Letzter der Conference League und kann den Aufstieg in die K.o.-Phase vergessen.

SK Rapid erlitt am Donnerstag in Sosnowiec die vierte Niederlage in der Conference League. Die Hütteldorfer verloren beim polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa mit 1:4 und haben damit praktisch keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Früher Elfmeter entscheidet Partie

In der 27. Minute entschied Schiedsrichter Duje Strukan nach VAR-Konsultation auf Elfmeter für Rakow. Jonatan Braut Brunes, Cousin von Erling Haaland, verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Rapid wirkte von Beginn an desorientiert und konzeptlos.

Diaby-Fadiga mit Dreierpack

Lamine Diaby-Fadiga wurde zur Schreckensfigur für die Rapid-Abwehr. Der Stürmer erzielte in der 40., 51. und 53. Minute drei Tore und machte damit die Partie frühzeitig klar. Rapid zeigte nach der Pause komplette Auflösungserscheinungen.

Spätes Ehrentor von Antiste

Janis Antiste erzielte in der 75. Minute nach Vorarbeit von Jonas Auer den Ehrentreffer für Rapid. An der Gesamtdramaturgie der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden