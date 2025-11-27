Rapid geht 1:4 unter - Aufstiegstraum geplatzt!

Mit einer 1:4-Niederlage beim polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa bleibt Rapid Tabellen-Letzter der Conference League und kann den Aufstieg in die K.o.-Phase vergessen.

SK Rapid erlitt am Donnerstag in Sosnowiec die vierte Niederlage in der Conference League. Die Hütteldorfer verloren beim polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa mit 1:4 und haben damit praktisch keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Früher Elfmeter entscheidet Partie

In der 27. Minute entschied Schiedsrichter Duje Strukan nach VAR-Konsultation auf Elfmeter für Rakow. Jonatan Braut Brunes, Cousin von Erling Haaland, verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Rapid wirkte von Beginn an desorientiert und konzeptlos.

Diaby-Fadiga mit Dreierpack

Lamine Diaby-Fadiga wurde zur Schreckensfigur für die Rapid-Abwehr. Der Stürmer erzielte in der 40., 51. und 53. Minute drei Tore und machte damit die Partie frühzeitig klar. Rapid zeigte nach der Pause komplette Auflösungserscheinungen.

Spätes Ehrentor von Antiste

Janis Antiste erzielte in der 75. Minute nach Vorarbeit von Jonas Auer den Ehrentreffer für Rapid. An der Gesamtdramaturgie der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.