Simone Thomalla: Plötzlich hat sie noch eine Tochter

Beim AEDR-Weihnachtsevent zeigte sich die Schauspielerin zusammen mit Denise. Auch sie ist eigentlich keine Unbekannte.

Die Schauspielerin Simone Thomalla ist derzeit glücklich — nicht nur mit ihrem neuen Partner René Merten, sondern auch als Teil einer neu entstehenden Patchwork-Familie. Im Sommer wagten sie ihren ersten Auftritt und beim Weihnachtsfest des AEDT in Berlin präsentierten sie jetzt auch noch das neue Familienglück.

Eine neue Rolle: Stiefmutter

Mit René Merten an ihrer Seite gehört nun auch seine Tochter zur erweiterten Familie: Denise Merten — vielen bekannt durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor 2016.

Bei einem Post auf Instagram bezeichnete Simone Denise als „Lieblingsmenschen“ und teilte ein gemeinsames Foto: Arm in Arm und lachend — Wange an Wange.

In einem Interview mit RTL zeigte sich Thomalla offen begeistert: „Das ist eine ganz, ganz lustige Person, und ich mag sie gern.“ Denise Merten äußerte sich ebenfalls positiv und erklärte, sie freue sich sehr für ihren Vater. „Ich glaube, die tun sich beide sehr gut“, sagte sie.

Denise Merten ist Thomallas Stieftochter in spe. © Getty Images

Von Schmerz zum Neubeginn

Dass Simone Thomalla heute neues Glück gefunden hat, ist umso berührender – 2024 erlitt sie öffentliche Schicksalsschläge: Ihr damaliger Partner starb, nachdem es zuvor bereits schwere Vorwürfe gegeben hatte. In einem Podcast sprach sie später offen darüber, wie sehr sie enttäuscht und verletzt worden war.

Doch statt in Rückzug und Trauer zu versinken, lernte sie Ende 2024 René Merten kennen – über gemeinsame Freunde. Bereits im Frühjahr 2025 machten sie ihre Beziehung offiziell.

Hoffen auf gemeinsame Feiertage

Nicht nur auf dem roten Teppich wirken Simone und René wie ein eingespieltes Paar — inzwischen planen sie auch gemeinsame Zukunft: Im November 2025 sagte Thomalla gegenüber dem Magazin „GALA“, sie freue sich bereits auf das anstehende Weihnachtsfest mit Familie — also inklusive ihrer Tochter sowie der Familie ihres Partners.

Ob man das liebevoll „eine neue Tochter“ nennt oder „Stieftochter in spe“ — eines scheint klar: Für Simone Thomalla beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, in dem das Chaos der Vergangenheit langsam verblasst und Platz macht für Familie, Wärme und Nähe.