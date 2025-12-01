Alles zu oe24VIP
zeverev
© Instagram/sophiathomalla und alexzverev123

Verliebt

Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Turtel-Urlaub

01.12.25, 22:13
Alexander Zverev und Sophia Thomalla genießen ihren gemeinsamen Urlaub auf den Malediven in vollen Zügen. 

Die beiden, die bereits seit über vier Jahren ein Paar sind, zeigen sich in diesem romantischen Setting verliebter denn je.

Mitten im türkisblauen Meer  

Besonders auffällig: Auf einer riesigen Schaukel mitten im türkisblauen Meer knutschen die beiden wie verliebte Teenager – ein perfektes Bild der Zweisamkeit.

In  idyllischer Umgebung  

Zverev, entspannt in Bermudashorts, und Thomalla, die in einem schwarzen Bikini und einer weißen Mütze die Sonne genießt, lassen es sich in der idyllischen Umgebung des Luxusresorts richtig gut gehen. Besonders beeindruckend sind die traumhaften Strände und das klare, blaue Wasser, das die beiden immer wieder in ihren Instagram-Posts einfangen.

Mit dem Fahrrad auf einem Holzsteg 

In einer der Aufnahmen sieht man Zverev, wie er mit dem Fahrrad auf einem Holzsteg zwischen den malerischen Unterkünften fährt, während das funkelnde Meer links und rechts vorbeizieht. In einem weiteren Moment rutscht er über eine an der Unterkunft angebrachte Rutsche direkt ins Meer.

