Nach Getränk in Wiener Lokal: Mann erleidet Vergiftung

Ein Mann hat am vergangenen Freitag nach dem Genuss eines Getränks in einem Lokal beim Schlingermarkt in Wien-Floridsdorf Verätzungen im Mund- und Rachenraum erlitten.

Die alarmierte Rettung stellte mit einem Blutgasanalysegerät eine leichte Vergiftung fest, sagte Sprecher Daniel Melcher.

Wovon diese verursacht wurde, ist unklar. Die Flasche und die darin befindliche Flüssigkeit wurden sichergestellt. Laut Polizei laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein Gefahrenstoffkundiges Organ der Polizei hat Proben aus der Mineralwasserflasche genommen, wie Sprecherin Michaela Rossmann Montagabend sagte. Diese werden jetzt untersucht, ein Ergebnis steht noch aus.

Der 63-Jährige kam laut Sprecher der Wiener Berufsrettung den Einsatzkräften entgegen. Er war kaltschweißig, blass und habe dann mehrfach erbrochen. Im Mundraum seien dann die Verletzungen festgestellt worden. Das Blutgasanalysegerät, das den Säure- und Basenhaushalt misst, hat dann die Vergiftung festgestellt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.