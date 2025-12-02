Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Rettung
© TZOe Artner

Heftig

Nach Getränk in Wiener Lokal: Mann erleidet Vergiftung

02.12.25, 17:53
Teilen

Ein Mann hat am vergangenen Freitag nach dem Genuss eines Getränks in einem Lokal beim Schlingermarkt in Wien-Floridsdorf Verätzungen im Mund- und Rachenraum erlitten.  

Die alarmierte Rettung stellte mit einem Blutgasanalysegerät eine leichte Vergiftung fest, sagte Sprecher Daniel Melcher.

Wovon diese verursacht wurde, ist unklar. Die Flasche und die darin befindliche Flüssigkeit wurden sichergestellt. Laut Polizei laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein Gefahrenstoffkundiges Organ der Polizei hat Proben aus der Mineralwasserflasche genommen, wie Sprecherin Michaela Rossmann Montagabend sagte. Diese werden jetzt untersucht, ein Ergebnis steht noch aus.

Der 63-Jährige kam laut Sprecher der Wiener Berufsrettung den Einsatzkräften entgegen. Er war kaltschweißig, blass und habe dann mehrfach erbrochen. Im Mundraum seien dann die Verletzungen festgestellt worden. Das Blutgasanalysegerät, das den Säure- und Basenhaushalt misst, hat dann die Vergiftung festgestellt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden