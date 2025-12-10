Alles zu oe24VIP
Martina Kaiser
© Instagram

Beauty-Eingriff?

"Es stimmt!" Martina Kaiser (55) spricht über Facelift-Spekulationen

10.12.25, 14:11
Die ehemalige Euromillionen-Moderatorin verrät auf Instagram, ob sie sich einer Gesichtsstraffung unterzogen hat. Natürlich wieder einmal mit viel Selbstironie. 

Mit ihrem typisch selbstironischen Zugang sorgt Martina Kaiser einmal mehr auf Instagram für Unterhaltung. Die frühere ORF-Moderatorin, die ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihre Projekte gibt, reagierte nun schlagfertig auf einen Kommentar, der unter einem ihrer Postings aufgetaucht war.

Ein User schrieb: „Ich glaube, die hatte doch auch schon ein Facelift…?“ – ein Satz, der bei vielen Prominenten wohl für Augenrollen sorgen würde. Kaiser nahm es jedoch mit Humor und legte in ihrer Story nach. Zu einem Foto, das sie in einem Lift zeigt, kommentierte sie süffisant: „Es stimmt, ich habe eine Vorliebe für Lifts!! Aber nur, um darin Lift-Selfies zu machen.“ Dazu setzte sie ein lachendes Emoji und spielte damit bewusst auf das Missverständnis zwischen „Facelift“ und „Lift-Selfie“ an.


 

Fans lieben Kaisers ironische Art

Der ironische Konter kommt bei ihren Fans gut an – kein Wunder, schließlich ist die 55-Jährige dafür bekannt, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und mit charmanten Antworten gegen oberflächliche Kommentare anzukämpfen. Mit „Facelift vs. Lift-Selfie“ lieferte Kaiser ihren Followern am Ende  eine humorvolle Klarstellung.

