Wechsel an der Spitze: Salma Abdalla wird Geschäftsführerin des Filmfonds Wien

Mit 1. November 2026 übernimmt Salma Abdalla die Leitung des Filmfonds Wien und folgt damit auf Christine Dollhofer, die nach Ablauf ihres Vertrags Ende Oktober in Pension geht.

Der Filmfonds Wien bekommt mit 1. November 2026 eine neue Geschäftsführerin. Salma Abdalla folgt auf Christine Dollhofer, die in Pension geht, heißt es in einer Aussendung. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) dankte Dollhofer dafür, dass sie den Filmfonds mit "großer Professionalität" geführt habe und freute sich, mit Abdalla nach mehrstufigem Auswahlverfahren eine "fachlich starke Nachfolgerin mit internationaler Erfahrung" gewonnen zu haben.

Die Wienerin Abdalla baute als Gesellschafterin und Geschäftsführerin den Dokumentarfilmvertrieb Autlook Filmsales auf. Sie ist als Mitglied der Academy of Motion Pictures Executive Branch stimmberechtigt bei den Oscars und zudem Mitglied der Europäischen Filmakademie. Seit 2024 leitet sie im Österreichischen Filminstitut den Bereich Kommunikation und International Relations.

Abdalla sieht im Filmfonds Wien, der u.a. Kino-, TV- und Streamingproduktionen finanziell unterstützt und sich um die internationale Sichtbarkeit des Wiener Films bemüht, einen "Motor für Vielfalt, mutige Stoffe und verlässliche Rahmenbedingungen für kreatives Arbeiten". Sie wolle als Geschäftsführerin "neue Räume für Projekte öffnen, kreative Risiken ermöglichen und gemeinsam Strukturen stärken, die den Filmstandort Wien dauerhaft tragen".