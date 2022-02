Neue Proben: Kommt Corona doch aus dem Labor?

Eine neue Studie kommt zum Ergebnis, dass das Coronavirus im Labor gezüchtet wurde.

Auch mehr als zwei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie ist der Ursprung des Virus nicht restlos geklärt. Während die meisten Wissenschaftler davon ausgehen, dass das Coronavirus von Wildtieren auf den Menschen übersprang, vertreten manche Forscher die Labor-Theorie. Eine neue Studie, die bisher erst im Preprint veröffentlicht wurde, untermauert nun diese Hypothese.

Brisante Studie

Forscher aus Ungarn haben bei der Analyse von Bodenproben aus der Antarktis Hinweise gefunden, wonach das Virus nicht auf natürliche Weise entstanden sei. Konkret stießen die Wissenschaftler auf eine spezielle Variante des Coronavirus, die auch das Unternehmen Sangon Biotech in Shanghai erhielt. Dieses Labor steht im Verdacht, das Virus vor Ausbruch der Pandemie gezüchtet zu haben.

Zudem fanden Forscher auch genetisches Material von chinesischen Hamstern und Meerkatzen. Beide Tiere werden für Untersuchungen des Coronavirus eingesetzt, was darauf hindeuten könnte, dass das Virus im Labor untersucht wurde.

Drosten: "In Wuhan wurden gefährliche Sachen gemacht"

Auch der deutsche Star-Virologe Christian Drosten hat sich in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ ausführlich zur Labor-Theorie geäußert. "Es wurden in Wuhan durchaus Sachen gemacht, die man als gefährlich bezeichnen könnte“, so der Experte. Gleichzeitig stellt Drosten aber klar: „Aber dabei hätte nicht das Sars-CoV-2-Virus herauskommen können. Die haben zwar Fledermausviren neue Eigenschaften eingebaut, aber nicht solchen, die als Vorgänger von Sars-CoV-2 infrage kommen.“

Drosten hält zwar die Labor-Theorie für möglich, würde aber weiterhin die natürliche Theorie vorziehen. „Wir kennen das Sars-1-Virus, das zur gleichen Art gehört wie Sars-CoV-2. Sars-1 stammt von Fledermäusen und ging über Schleichkatzen und Marderhunde als Zwischenwirte auf den Menschen über. Wahrscheinlich erst in den Zwischenwirten veränderte sich das Virus dann so, dass es auch Menschen befallen konnte“, so der Virologe zur SZ. „Für die Hypothese vom Labor-Ursprung gibt es vergleichbar hochwertige wissenschaftliche Indizien nicht.“