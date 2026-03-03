Mutter tötete eigenen Sohn: Daran starb der 5-Jährige

Der Fünfjährige ist laut des nun veröffentlichten Befundes des GMI-Innsbruck ertränkt worden.

Die beiden Leichen von Mutter und Sohn (5) wurden am 10. Februar in einer Wohnung im Wintersportort Kitzbühel entdeckt. Wie der 5-Jährige ums Leben gekommen war, war bisher unklar. Bei ihm waren keine offensichtlichen Gewaltspuren erkennbar. Nun liegt laut einer Mitteilung der Tiroler Polizei das Obduktionsergebnis vor.

Der kleine, erst fünfjährige Bub starb an einem Ertrinkungstod. Seine eigene Mutter dürfte das Kleinkind demnach ertränkt und danach sich selbst gerichtet haben. Die toxikologischen Untersuchungen verliefen hingegen unauffällig. Das Motiv ist ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen weiter.

Mutter tötete Sohn (5) - zwei Leichen in Kitzbühel entdeckt

Gefunden wurden die beiden an dem Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Wohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus am Rennfeld im nördlichen Teil von Kitzbühel. Die Einsatzkräfte wurden damals alarmiert und waren rasch vor Ort. Die Leichen waren von einem Bekannten der Frau aufgefunden worden, der dann auch Alarm geschlagen hatte.

Bei der Mutter wurde bereits ein Fremdverschulden ausgeschlossen, sie soll sich selbst das Leben genommen haben. Die 48-jährige Frau, zu der der letzte telefonische Kontakt mit ihrem Freundes- und Bekanntenkreis am Sonntag bestand, soll ihren Sohn im Laufe des Montags in der Wohnung getötet und in weiterer Folge Selbstmord verübt haben.