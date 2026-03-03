Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Zwei Leichen Kitzbühel
© ZOOM.TIROL

Mordalarm Kitzbühel

Mutter tötete eigenen Sohn: Daran starb der 5-Jährige

03.03.26, 14:47
Teilen

Der Fünfjährige ist laut des nun veröffentlichten Befundes des GMI-Innsbruck ertränkt worden. 

Die beiden Leichen von Mutter und Sohn (5) wurden am 10. Februar in einer Wohnung im Wintersportort Kitzbühel entdeckt. Wie der 5-Jährige ums Leben gekommen war, war bisher unklar. Bei ihm waren keine offensichtlichen Gewaltspuren erkennbar. Nun liegt laut einer Mitteilung der Tiroler Polizei das Obduktionsergebnis vor. 

Der kleine, erst fünfjährige Bub starb an einem Ertrinkungstod. Seine eigene Mutter dürfte das Kleinkind demnach ertränkt und danach sich selbst gerichtet haben. Die toxikologischen Untersuchungen verliefen hingegen unauffällig. Das Motiv ist ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen weiter. 

Mutter tötete Sohn (5) - zwei Leichen in Kitzbühel entdeckt

Gefunden wurden die beiden an dem Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Wohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus am Rennfeld im nördlichen Teil von Kitzbühel. Die Einsatzkräfte wurden damals alarmiert und waren rasch vor Ort. Die Leichen waren von einem Bekannten der Frau aufgefunden worden, der dann auch Alarm geschlagen hatte. 

Bei der Mutter wurde bereits ein Fremdverschulden ausgeschlossen, sie soll sich selbst das Leben genommen haben. Die 48-jährige Frau, zu der der letzte telefonische Kontakt mit ihrem Freundes- und Bekanntenkreis am Sonntag bestand, soll ihren Sohn im Laufe des Montags in der Wohnung getötet und in weiterer Folge Selbstmord verübt haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen