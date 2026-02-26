Alles zu oe24VIP
© oe24.TV

Mit Bart und 100 Mio

Nehammer: Erster Auftritt nach Polit-Aus in Wien

Von
26.02.26, 10:43
Teilen

Mit Vollbart und der Ankündigung von 100 Millionen Euro Förderung trat Ex-Kanzler Karl Nehammer zum ersten Mal nach seinem Polit-Aus heute in Wien auf. Als Vizepräsident der Investitionsbank. 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) mit ihrem Vizepräsidenten Karl Nehammer und die Österreichische Hotel- und Tourismusbank  stellen heute ein neues 100-Millionen-Euro-Finanzierungsprogramm zur Stärkung des österreichischen Tourismus vor.

Das Programm markiert einen Meilenstein in der 30-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der EIB und OeHT und setzt "gezielte Impulse für die Modernisierung, Energieeffizienz, Digitalisierung und Wettbewerbsfähigkeit" österreichischer Tourismusbetriebe.

Geld fließt an Betriebe

Die Mittel werden im Rahmen der Gewerblichen Tourismusförderung des Bundes eingesetzt, die die Tourismusbank im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus abwickelt.

