Felix Großschartner
© GEPA

Am 2. März

Radprofi Felix Großschartner eröffnet Kaffeeladen in Linz

22.02.26, 17:25
Linz bekommt einen neuen Coffeeride-Stopp. 

Linz. Der Welser Felix Großschartner, der für UAE, das beste Rad-Team der Welt fährt, wird am Montag, 2. März gemeinsam mit dem Gmundner Rennradprofi Michael Gogl und Ex-Radler Daniel Eichinger den Kaffeefachhandel drip coffee culture in der Adlergasse 11 beim Stifter Platz in Linz eröffnen.

Es gibt Kaffee von Röstern wie Echo, Goldkind und Wildkaffee zu kaufen, dazu Equipment von A-Z.

Drip Coffee Culture
© Krispin

"Natürlich könnt ihr bei uns auch einfach eine leckere Tasse Kaffee genießen, und das mit wöchentlich wechselnden Bohnen, um euch die riesige Vielfalt des Kaffees zu zeigen", so das Sportler-Trio. Ausgewählte Snacks runden das Angebot ab. Es werden auch Workshops rund um das Thema Kaffee angeboten. Öffnungszeiten: wochentags 9 bis 17 Uhr, samstags 8 bis 14 Uhr.

