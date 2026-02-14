Mit 2,0 Promille: Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Am Freitagnachmittag ist in Wien-Favoriten ein alkoholisierter Lkw-Fahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Nachdem bei dem 44-jährigen Bosnier ein Alko-Vortest durchgeführt wurde, der einen Wert von 2,0 Promille ergab, stellte sich auch noch heraus, dass der Lkw zahlreiche schwer wiegende Mängel aufwies. Aufgrund von Gefahr in Verzug wurden die Kennzeichen des Fahrzeugs vorläufig abgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

Beamte des Stadtpolizeikommando Favoriten hatten auf der Raxstraße beobachtet, wie der Lkw-Lenker auf einer Vorrangstraße im Ortsgebiet vorschriftswidrig umkehrte. Daraufhin wurde eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt, bei der sich zeigte, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß und alkoholisiert wirkte.

Funktionsuntüchtige Feststellbremse

Was die Mängel des Lkw anlangte, wurden unter anderem eine funktionsuntüchtige Feststellbremse, eine unzureichende Bremswirkung der Betriebsbremse sowie ein loser Fahrersitz nachgewiesen. Die Begutachtungsplakette des Lkw war seit über einem Jahr abgelaufen. Gegen den Lenker sowie gegen den Zulassungsbesitzer wurden insgesamt 22 Anzeigen erstattet.