Aus für Ketchup-Sackerl: Diese Dinge sind im Restaurant bald verboten

Egal ob beim Würstelstand, im Wirtshaus oder Fast-Food-Lokal: Wer Pommes, Burger und Co. bestellt, bekommt fast immer die kleinen, praktischen Plastik-Sackerl mit Ketchup oder Mayo dazu. Doch damit ist bald Schluss! Eine neue EU-Verpackungsverordnung will den Plastik-Müll massiv eindämmen.

Schluss mit dem Plastik-Müll beim Schnitzel-Essen! Die EU plant ein striktes Verbot für Einweg-Verpackungen in der Gastronomie, das vor allem Ketchup-, Mayo-Sackerl und Zuckerverpackungen betrifft. Wir verraten Ihnen, ab wann die neuen Regeln gelten und warum Ihr McDonald's-Besuch bald ganz anders aussehen wird.

Plastik-Aus ab 2030

© Getty Images

Hintergrund der Entscheidung ist die enorme Müllflut. Viele dieser Mini-Verpackungen werden nur für wenige Sekunden genutzt, lassen sich kaum recyceln und landen sofort im Abfall. Ab dem Jahr 2030 greift das Verbot offiziell. Das Ziel ist klar: Weniger Plastik auf den Tischen, mehr Nachhaltigkeit für die Umwelt.

Diese Klassiker verschwinden vom Tisch

Besonders betroffen sind alle Verpackungen, die nur für eine einzige Mahlzeit gedacht sind. Wenn Sie also direkt vor Ort im Restaurant oder auf der Terrasse essen, müssen Sie sich von diesen gewohnten Dingen verabschieden:

Ketchup- & Mayo-Sackerl: Die kleinen Plastiktüten gehören der Vergangenheit an.

Sojasaucen-Fläschchen: Auch beim Sushi-Date wird umgedacht.

Kaffeeobers-Schälchen: Das kleine Plastik-Döschen zum Verlängerten verschwindet.

Zuckertütchen: Auch der Zucker zum Espresso muss künftig anders serviert werden.

Die Ausnahmen

Aber keine Sorge: Wer sein Essen lieber unterwegs genießt, muss nicht auf die gewohnten Saucen verzichten! Für den „To-Go“-Bereich, also beim Drive-in, dem Coffee-to-go oder dem fertigen Salat aus dem Supermarkt, gibt es eine wichtige Ausnahmeregelung. Da das Essen nicht vor Ort verzehrt wird, dürfen hier weiterhin Einzelportionen gereicht werden.

Die Alternativen

© Getty Images

Wie bekommen wir also in Zukunft unser Ketchup zu den Pommes und Chicken Nuggets? Statt Plastikmüll werden viele Betriebe bald auf nachhaltige Alternativen setzen. So kommen Ketchup, Senf und Mayo in Zukunft aus dem großen Spender zum Selbstnehmen. Marmelade oder Saucen können in abwaschbaren Mini-Gläsern serviert werden und die Kondensmilch zum Kaffee kommt wahrscheinlich wieder wie früher im kleinen Porzellankännchen auf den Tisch.