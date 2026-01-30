Preis-Check: HIER ist das Wiener Schnitzel auf der Skihütte am teuersten

Der Schnitzel Index 2025/2026 von Snowplaza zeigt, wie teuer das beliebte Gericht in 20 österreichischen Skigebieten mittlerweile ist. Im Schnitt zahlen Skifahrer:innen diese Saison 20,52 Euro für ein Wiener Schnitzel – das sind 5,17 % mehr als im Vorjahr.

Ab Samstag starten in Österreich die Semesterferien: Zuerst im Osten, kurz darauf im Westen. Für viele Familien heißt das wieder Skier anschnallen, ab auf die Piste – und spätestens zu Mittag rauf auf die Hütte. Ganz oben auf der Speisekarte steht dabei seit Jahren ein Klassiker für Groß und Klein: das Wiener Schnitzel mit Pommes. Doch der Hüttenliebling hat seinen Preis – und der steigt weiter.

© Getty Images

Das teuerste Skihütten-Schnitzel

Den Spitzenplatz im Preisranking holt sich heuer das Bergrestaurant Gipfeltreffen in der Zillertal Arena. Hier kostet das Wiener Schnitzel stolze 23,50 Euro. Knapp dahinter liegt die Go-Gosau Alm in Dachstein-West mit 23 Euro, gefolgt vom Wirtshaus am Tuxer Ferner am Hintertuxer Gletscher mit 22,50 Euro.

Besonders auffällig: Im Panoramarestaurant Kanzelwand im Kleinwalsertal gab es die stärkste Preiserhöhung. Dort stieg der Preis um 14,86 % – von 17,50 auf 20,10 Euro.

Das günstigste Wiener Schnitzel

Wer beim Einkehrschwung sparen möchte, wird ebenfalls fündig. Das günstigste Schnitzel gibt es für 17,90 Euro gleich in drei Skigebieten:

Gasthof Bäreck (Steinplatte Winklmoosalm)

Katzenkopf Hütte (Seefeld Leutasch)

Almzeithütte (Turracher Höhe)

Besonders attraktiv: Im Gasthof Bäreck kostet das Schnitzel jeden Mittwoch nur 14,90 Euro – und das den ganzen Winter lang. Außerdem blieb dort die Preiserhöhung mit nur 1,13 % (plus 20 Cent) kaum spürbar. Auch die Almzeithütte auf der Turracher Höhe hat ihren Preis im Vergleich zum Vorjahr gar nicht erhöht.

Gute Nachricht für Sparfüchse: In 7 von 20 Hütten gibt es das Wiener Schnitzel noch immer für unter 20 Euro. Die Frage ist nur, wie lange noch – denn die allgemeine Tendenz zeigt klar nach oben.