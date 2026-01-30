Ferienstart: Hier droht ab heute ein Stau-Chaos

Auf diesen Routen muss man mit Verzögerungen rechnen.

Der Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich, einigen deutschen Bundesländern sowie in Teilen Tschechiens wird sich auf den Transitrouten Österreichs bemerkbar machen. Ab Freitagnachmittag wird auf den Stadtautobahnen und den Hauptverbindungen in Wien einiges los sein.

Das sind die Stau-Hotspots

Besonders werden laut ÖAMTC in Vorarlberg die Rheintal Autobahn (A14) vor den Abfahrten Montafon und in weiterer Folge die L188, Montafoner Straße und die Arlberg Schnellstraße (S16) vor den Tunnelbereichen betroffen sein. Staus wird es in Tirol abschnittsweise auf der Inntal Autobahn (A12) im Großraum Innsbruck und bei Kufstein, auf der Fernpassstraße (B179) im gesamten Verlauf zwischen Füssen und Nassereith, in den Seitentälern des Inntals, etwa Ötz- (B186) und Zillertal (B169), auf der Eibergstraße (B173) zwischen Söll und Kufstein sowie im Großraum Kitzbühel geben. Wegen einer Baustelle muss man Wartezeiten auf der Reschen Straße (B180) zwischen Pfunds-Kajetansbrücke und Nauders einplanen.

In Salzburg erwartet der ÖAMTC auf der Tauern Autobahn (A10) vor den Tunnelbereichen, auf der Pinzgauer Straße (B311), Bischofshofen - Zell am See - Lofer sowie auf der Katschberg Straße (B99) zwischen Radstadt und Mauterndorf Verzögerungen.

Dichten Verkehr wird es in der Steiermark auf der Ennstal Straße zwischen Schladming und Liezen geben. Auch auf der Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Mürzzuschlag und Neunkirchen in Niederösterreich wird es zeitweise langsamer hergehen.

In Oberösterreich wird es auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Kirchdorf an der Krems und Spital am Pyhrn sowie auf der Zufahrt nach Hinterstoder stockenden Verkehr geben.

Am Wochenende findet in Seefeld der FIS Weltcup Nordic Combined Triple statt. Mit Verzögerungen ist auf der Seefelder Straße (B177) zu rechnen. Wegen der begrenzten Anzahl von Parkplätzen rät der ÖAMTC zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel.