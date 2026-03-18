Meister Lampe hoppelt durch Niederösterreich

Die Osterferien (28. März bis 6. April) läuten heuer wieder offiziell die Ausflugssaison ein. Besonders für Familien mit Kindern gibt es in Niederösterreich einiges zu erleben.

Endlich Ferien, endlich rein ins Abenteuer: Meister Lampe ist unterwegs und kündigt den Frühling an – die Osterferien sind die perfekte Zeit für Familien, gemeinsam hinaus in die Natur zu gehen, spannende Ausflüge zu unternehmen und den Frühling in Niederösterreich von seiner schönsten Seite zu erleben. Ob beim Streicheln von Alpakas, beim Beobachten neugieriger Kängurus oder beim Entdecken interaktiver Erlebniswelten und Museen – hier warten unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein. Wer jetzt Lust auf frische Luft, Tierbegegnungen und frühlingshafte Ausflüge und ausgiebige Shopping-Touren bekommt, sollte die Feiertage unbedingt nutzen.

Hoch hinaus zum Jubiläum: #RAXENmitFREUNDEN

Ein Ausflug mit Geschichte – und mit Aussicht: Die Rax-Seilbahn feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Unter dem Jubiläumsmotto #RAXENmitFREUNDEN lädt Österreichs erste Personen-Seilschwebebahn dazu ein, die eindrucksvolle Bergwelt der Raxalpe gemeinsam zu entdecken. In wenigen Minuten schweben Besucher:innen hinauf auf über 1.500 Meter Seehöhe – dort warten Panoramawege, frische Bergluft, Hüttenschmankerln und spektakuläre Ausblicke über die Wiener Alpen. Die Osterferien sind die perfekte Gelegenheit für einen Besuch, denn danach geht die traditionsreiche Bahn in ihre alljährliche Revision. Wer also noch einmal hoch hinaus möchte, sollte die Feiertage unbedingt nutzen. www.raxalpe.com

Frühlingsstart bei den TOP-Ausflugszielen

Wer Inspiration für Tagesausflüge sucht, wird bei den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs fündig. Insgesamt 54 zertifizierte Betriebe tragen das begehrte Qualitätssiegel und bieten eine beeindruckende Vielfalt: Burgen, interaktive Museen, Naturerlebnisse und spannende Familienprogramme. Dazu zählt etwa die eindrucksvolle Schallaburg, eine der schönsten Renaissanceburgen Österreichs mit spannenden Ausstellungen und Familienprogrammen oder das farbenfrohe Frühlingsparadies in den Kittenberger Erlebnisgärten mit liebevoll gestalteten Themengärten und großen Spielbereichen. Ab Ende März starten viele der Ausflugsziele wieder in die neue Saison – rechtzeitig zu den Osterferien. www.top-ausflug.at

Kängurus, Alpakas und T-Rex

Ein Paradies für alle Tierfreunde ist Merlin’s Farm, die sich auf über 18 Hektar erstreckt. Die liebevoll gestaltete Erlebnisfarm in der Family City beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf begeistert mit einer bunten Tierwelt: Ruhig schnaufende Ponys, neugierig schnuppernde Ziegen, Alpakas, Minischweine, Esel und Kängurus und viele weitere tierische Bewohner sorgen für leuchtende Kinderaugen. Besonders beliebt ist das gemeinsame Füttern und eine Spaziergang durch die Family City – hier können Gäste den Tieren ganz nah kommen und spielerisch mehr über ihre Lebensweise erfahren. Tipp: Auch die Dinowelt hat am Areal geöffnet: Es warten bewegliche Dinosaurier mit realistischen Soundeffekten und interaktiven Erlebnisstationen, die T-Rex, Brachiosaurus & Co. für Dino-Fans lebendig werden lassen. www.familycity.com

Frühlingsshopping im FREEPORT Fashion Outlet

Modefans aufgepasst: Im FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center wird der Oster-Ausflug zur stilvollen Shoppingtour. Und das Beste daran: Ab 30. März locken Oster-Rabatte mit bis zu 70 Prozent auf den Einkaufspreis. Meister Lampe wird auch anwesend sein und verteilt wieder kleine Ostergeschenke. Das Outlet-Paradies hat auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet und ist von Wien in 45 Autominuten erreichbar. Mit rund 80 internationalen Marken-Shops und 250 Top-Brands sowie einem vielfältigen Gastronomieangebot zählt FREEPORT zu den beliebtesten Shopping-Destinationen an der österreichisch-tschechischen Grenze. Dank der überdachten Einkaufsstraße lässt sich hier unabhängig vom Wetter entspannt bummeln.