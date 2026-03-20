1:1 – Stankovic rettet Sturm ein Remis – Salzburg-Krise geht weiter

Im hochspannenden Eröffnungsspiel des 24. Spieltags trennten sich Tabellenführer Sturm Graz und Verfolger RB Salzburg mit einem 1:1-Remis. Vor heimischer Kulisse verteidigte der amtierende Meister damit den Vorsprung auf die kriselnden Bullen.

Nach einer kurzen Unterbrechung wegen dichter Rauchschwaden durch Pyrotechnik (3.) entwickelte sich in Graz-Liebenau ein rassiges Duell. Die Gäste aus Salzburg, die zuvor fast 400 Minuten auf einen Torerfolg gewartet hatten, erlösten sich in der 32. Minute: Yorbe Vertessen traf nach Zuspiel von Bidstrup aus beinahe unmöglichem Winkel zur Führung. Sturm agierte in dieser Phase defensiv zu passiv, was der Belgier eiskalt ausnutzte.

Stankovic schlägt in der Nachspielzeit zu

Die Grazer Antwort folgte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach einer Flanke legte Vallci perfekt für Jon Gorenc Stankovic (45.+5) ab, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschoss. Salzburg-Keeper Schlager machte bei dieser Aktion keine glückliche Figur. Zuvor musste Sturm-Coach Ingolitsch bereits wechseln: Jeyland Mitchell verletzte sich nach einem Zusammenprall und wurde durch Emanuel Aiwu (39.) ersetzt.

Hektische Schlussphase und Platzverweis

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie spielerisch, blieb aber hochgradig intensiv. Während Sturm mit dem Punkt sichtlich gut leben konnte, fehlte Salzburg trotz der größeren Notwendigkeit eines Dreiers das letzte Risiko. Bitter für die Gäste: Anrie Chase sah in der Nachspielzeit (91.) die Gelb-Rote Karte, nachdem er bereits zuvor verwarnt worden war.