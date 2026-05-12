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Jose Mourinho Jürgen Klopp
© Getty

Insider

Trainer Hammer: Real Madrid hat sich entschieden

Von
12.05.26, 14:47
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Rückt DIE Sensations-Rückkehr bei Real Madrid tatsächlich näher? Ein Insider packt jetzt aus. 

Dienstag überschlagen sich die Meldungen rund um den Trainerposten bei Real Madrid. Transfer-Journalist Sacha Tavolieri berichtete auf X von einer Einigung zwischen dem aktuellen Benfica-Coach José Mourinho (63) und der Vereinsführung der Madrilenen.

Demnach soll der Portugiese ab dem Start der kommenden Saison die Nachfolge von Alvaro Arbeloa (43) antreten. Mourinho, der bereits von 2010 bis 2013 erfolgreich für die Galaktischen tätig war, würde damit eine spektakuläre Rückkehr feiern. Eine offizielle Stellungnahme wird für nächste Woche erwartet.

Mourinho Real
© Getty

Zweifel an fixem Deal

Trotz der Berichte über eine Einigung gibt es auch kritische Stimmen. Nach Informationen der deutschen Bild ist der Vollzug des Wechsels noch nicht bestätigt. Klar ist jedoch, dass Mourinhos Position bei Benfica Lissabon derzeit geschwächt ist. Obwohl er dort noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, gilt die Qualifikation für die Champions League nach einem 2:2 gegen Braga als sehr unwahrscheinlich. Da Konkurrent Sporting Lissabon zwei Punkte Vorsprung und die bessere Tordifferenz hat, müsste Benfica am letzten Spieltag gewinnen und auf eine gleichzeitige Niederlage von Sporting hoffen.

Ronaldo Mourinho
© Getty

Arbeloa vor dem Aus

Sollte Mourinho tatsächlich übernehmen, würde er Alvaro Arbeloa ablösen. Der Spanier hatte das Traineramt erst im Januar übernommen, nachdem Xabi Alonso entlassen worden war. Alonso hatte 2024 noch das Double mit Leverkusen gefeiert, konnte bei Real jedoch nicht an diese Erfolge anknüpfen. Nun scheint das Vertrauen in Arbeloa aufgebraucht zu sein, was den Weg für eine prominente Neubesetzung frei machen könnte.

Weitere Kandidaten auf Liste

Obwohl Mourinho als heißester Kandidat gilt, hat Real-Präsident Florentino Pérez (79) noch weitere Namen auf dem Zettel. Dazu gehört Mauricio Pochettino (54), der aktuell die US-Nationalmannschaft betreut. Ebenfalls ein Thema sind Massimiliano Allegri (58) vom AC Milan sowie Sebastian Hoeneß (44), der beim VfB Stuttgart für Aufsehen sorgt.

Die Mega-Rückkehr von Mourinho scheint also vielleicht nur noch ein Frage der Zeit zu sein.

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