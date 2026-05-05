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Flaniermarkt Neubaugasse am 8.+9. Mai: 200.000 Besucher erwartet
© Wladimir Kolokolow

Wien-Highlight

Flaniermarkt Neubaugasse am 8.+9. Mai: 200.000 Besucher erwartet

05.05.26, 10:33
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Am 8. und 9. Mai wird die Neubaugasse zur absoluten Party-Meile Wiens! Zwischen Mariahilfer Straße und Lerchenfelder Straße steigt eines der größten Anlassmärkte des Landes – und der Eintritt ist gratis! 

Hunderte Stände locken mit Schnäppchen, die sich gewaschen haben: Edle Designprodukte, Handwerkskunst, Mode, Wohnaccessoires und kulinarische Spezialitäten – aber auch Flohmarkt-Schätze wie Schallplatten, Vintage-Klamotten, Bücher und Geschirr. Für jeden ist was dabei!

Besonders cool

Flaniermarkt Neubaugasse am 8.+9. Mai: 200.000 Besucher erwartet
© Wladimir Kolokolow

Der Kinderflohmarkt in der Richtergasse! Alle Kids unter zwölf Jahren können dort selbst ihre alten Spielsachen und Bücher verkaufen – Unternehmergeist für die Kleinen!

Das Entertainment-Programm ist der Hammer

Flaniermarkt Neubaugasse am 8.+9. Mai: 200.000 Besucher erwartet
© Fernanda Nigro

Musikacts, Tanz-Performances, Walking-Shows – die Neubaugasse vibriert! Erstmals dabei: Das interaktive "Physical Theatre" der Gruppe Lemour, die mit ihrem Programm "Perfect Picture" durch die Gasse zieht und für lustige, unerwartete Begegnungen sorgt. Einfach irre!

Wer selbst tanzen will

An der Ecke Neubaugasse/Lindengasse gibt es kostenlose Workshops – Salsa, Line Dance, Tango, Bachata. Einfach hingehen und loslegen! Für die Kleinen gibt es auf der Kinderinsel an der Ecke Richtergasse stundenlang Mitmach-Lesekonzerte und jede Menge zum Entdecken.

Seit 1983 ein Wiener Kultmarkt

Der Flaniermarkt hat bereits über 80 Mal stattgefunden – und zieht jedes Mal rund 200.000 Besucher in den 7. Bezirk! Obmann Kurt Wilhelm verspricht „zwei abwechslungsreiche Tage" mit einem bunten Mix aus Kultur, Gastro und Design. Peter Herzog von Sonnentor schwärmt: „Die Stimmung ist sensationell!" Also: Hingehen – es zahlt sich aus!

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