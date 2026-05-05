DAS war der Grund für den Blackout in Wien

Dramatische Szenen am Montagnachmittag in Wien: Ein Gasleck beim Matzleinsdorfer Platz hat die Stadt stundenlang in den Ausnahmezustand versetzt – gesperrter Gürtel, Mega-Stau, Stromausfall und Bahn-Chaos!
Eine Baufirma hat laut ersten Informationen bei Bauarbeiten die Gashauptleitung beschädigt. Das Ergebnis: Ein gefährliches Leck, das die Wiener Netze in einen Großeinsatz zwang. Wegen akuter Explosionsgefahr wurden Schilder aufgestellt – absolutes Rauch- und Feuerverbot! Am späteren Nachmittag konnte das Leck provisorisch abgedichtet werden.
Strom weg, Züge weg, alles dicht!
Rund um den Matzleinsdorfer Platz traf es Haushalte in Teilen von Wieden, Margareten und Favoriten besonders hart: Stundenlang kein Strom – aus Sicherheitsgründen abgedreht! Der Gürtel war in beiden Richtungen zwischen Matzleinsdorfer Platz und Südtiroler Platz komplett gesperrt. Stundenlang Mega-Stau! Auch der öffentliche Verkehr brach zusammen: Die Linien 1, 6, 18 und 62 wurden kurzgeführt oder umgeleitet. Die Badner Bahn fuhr nur noch zwischen Baden und Aßmayergasse – für tausende Pendler ein Albtraum! Inzwischen sind alle Spuren wieder freigegeben – doch der Nachmittag war für Wien ein totales Verkehrs-Chaos!