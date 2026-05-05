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DAS war der Grund für den Blackout in Wien
© ORF

Ausnahmezustand

DAS war der Grund für den Blackout in Wien

05.05.26, 10:29
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Dramatische Szenen am Montagnachmittag in Wien: Ein Gasleck beim Matzleinsdorfer Platz hat die Stadt stundenlang in den Ausnahmezustand versetzt – gesperrter Gürtel, Mega-Stau, Stromausfall und Bahn-Chaos! 

Eine Baufirma hat laut ersten Informationen bei Bauarbeiten die Gashauptleitung beschädigt. Das Ergebnis: Ein gefährliches Leck, das die Wiener Netze in einen Großeinsatz zwang. Wegen akuter Explosionsgefahr wurden Schilder aufgestellt – absolutes Rauch- und Feuerverbot! Am späteren Nachmittag konnte das Leck provisorisch abgedichtet werden.

Strom weg, Züge weg, alles dicht!

DAS war der Grund für den Blackout in Wien
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Rund um den Matzleinsdorfer Platz traf es Haushalte in Teilen von Wieden, Margareten und Favoriten besonders hart: Stundenlang kein Strom – aus Sicherheitsgründen abgedreht! Der Gürtel war in beiden Richtungen zwischen Matzleinsdorfer Platz und Südtiroler Platz komplett gesperrt. Stundenlang Mega-Stau! Auch der öffentliche Verkehr brach zusammen: Die Linien 1, 6, 18 und 62 wurden kurzgeführt oder umgeleitet. Die Badner Bahn fuhr nur noch zwischen Baden und Aßmayergasse – für tausende Pendler ein Albtraum! Inzwischen sind alle Spuren wieder freigegeben – doch der Nachmittag war für Wien ein totales Verkehrs-Chaos!

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