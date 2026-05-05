Die absurdesten Regeln der Met Gala - DIESE wurde 2026 von zwei Mega-Stars gebrochen!

Beyoncé und Nicole Kidman wurden Montagabend zu Rebellinnen. Ihren Teenie-Töchtern zuliebe, brachen die Schauspielerin und die Sängerin eine der strengen Met-Gala-Regeln in New York.

Am 4. Mai fand die Met Gala 2026 statt. Wie jedes Jahr verwandelte sich das Metropolitan Museum of Art in den wohl exklusivsten Laufsteg der Welt. Während die Stars in Couture die Stufen der Met hinaufstiegen, läuft hinter den Kulissen ein strenges Regelwerk, das fast schon legendärer ist als die Outfits selbst.

Denn auch wenn die Met Gala wie die ultimative Glamour-Party wirkt, ist sie in Wahrheit ein hochkontrolliertes Event mit teils skurrilen Vorschriften. Und genau diese Regeln sorgen jedes Jahr für Gesprächsstoff – besonders dann, wenn sie plötzlich von zwei Mega-Stars nicht mehr ganz so ernst genommen werden.

Die absurdesten Met Gala Regeln

1. Ohne Einladung geht gar nichts

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Egal wie berühmt man ist: Ohne persönliches OK von Anna Wintour kommt niemand hinein. Eine Auswahlkommission filtert hunderte Namen, am Ende bleiben rund 400 exklusive Gäste übrig.

2. Selbst Stars müssen zahlen

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Die Einladung ist nur die halbe Miete. Ein Ticket kostete heuer rund 75.000 Dollar, ein Tisch bis zu 350.000 Dollar. Meist übernehmen Luxuslabels oder Designer diese Summen – inklusive Outfit.

3. Striktes Handyverbot

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Keine Selfies, keine Stories, kein Posting. Die Met Gala gilt offiziell als „offline“-Zone. Dennoch gab es in den letzten Jahren immer wieder heimliche Verstöße.

4. Sitzordnung wie im Königshaus

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Wer neben wem sitzt, entscheidet ausschließlich das Team rund um Anna Wintour. Freunde und sogar Ehepartner werden bewusst getrennt, um „neue Gespräche“ zu erzwingen.

5. Kulinarische Vorschriften

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Knoblauch, Zwiebeln und Schnittlauch sind im Menü seit Jahren streng verboten. Alles, was „zu intensiv riecht“, darf nicht auf den Teller.

6. 18+ Altersgrenze

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Seit einigen Jahren gilt offiziell: Unter 18 ist kein Zutritt erlaubt. Begründung der Organisatoren: „Die Veranstaltung sei kein geeigneter Rahmen für Minderjährige.“ Doch genau diese Regel wurde heuer gebrochen!

So streng die Vorgaben auch sind – 2026 zeigte sich: selbst die Met Gala ist nicht unantastbar

Denn ausgerechnet bei den diesjährigen Co-Hosts wurde die berühmte 18+ Regel ausgehebelt. Während Nicole Kidman gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter Sunday Rose über den roten Teppich kam, sorgte Beyoncé für den größten Aufreger des Abends: Sie brachte ihre 14-jährige Tochter Blue Ivy Carter mit.

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Offiziell eigentlich ein klarer Regelbruch. Inoffiziell offenbar kein Problem, denn bei den Co-Hosts gelten offenbar eigene Maßstäbe. Beide Teenager erschienen in ultraluxuriösen Looks (Balenciaga bzw. Designer-Couture) und wurden selbstverständlich fotografiert, gefeiert und in die Fashion-Elite integriert.

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Nepo Babies unter 18: Die neuen Mini-Stars der Met Gala

Was früher undenkbar war, ist jetzt Realität: Die nächste Generation der Celebrity-Kinder mischt die Met Gala mit auf.

Blue Ivy Carter (14) – Tochter von Beyoncé und Jay-Z, längst selbst kleine Popkultur-Ikone

Sunday Rose Kidman Urban (17) – Tochter von Nicole Kidman und Keith Urban und Model

Dass ausgerechnet die strengste Regel der Met Gala bei den größten Stars der Veranstaltung aufgeweicht wird, sorgt für heftige Diskussionen in der Fashion-Welt: Ist das noch Exklusivität – oder längst eine reine Familienshow der Superreichen?