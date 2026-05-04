46-Jähriger trieb leblos in Fluss - tot

Ein Zeuge hatte die Rettungskräfte alarmiert.

Ein Passant hatte Alarm geschlagen, dass im Bereich der Ferstlergasse in St. Pölten jemand in die Traisen gesprungen sei. Er hätte dann eine im Wasser treibende Person bemerkt, die sich nicht mehr bewegt hatte.

Innerhalb kürzester Zeit rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle aus, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Notärzte, Wasserrettung und Polizei. Umgehend wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet.

Kurz darauf trafen zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landhaus am Einsatzort ein.

© Doku NÖ

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Ohne zu zögern sprangen sie ins Wasser, bargen den leblosen Mann und brachten sie ans Ufer. Dort begannen sie sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Aufgrund eines entsprechenden Hinweises des Zeugen war im Fluss im Rahmen einer groß angelegten Aktion auch nach einer zweiten Person gesucht worden, gefunden wurde allerdings niemand.